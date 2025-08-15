◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）

“真夏のスーパーＧ２”と呼ばれる札幌記念だが、意外にも１番人気は１３連敗中。昨年の３連単は８万３１３０円、一昨年も１６万８９３０円と波乱の歴史が色濃く、過去１０年の同平均は７万７３７８円と高配当が期待できるレースだ。

過去５年は前走にＧ１で敗れた馬が優勝。今年は６頭が該当するが、宝塚記念７着馬リビアングラスをデータが猛プッシュする。同馬は国内ではキャリア初となる洋芝だが、父キズナの成績がすこぶるいい。札幌＆函館の過去５年の芝成績を見ると同産駒がトップの４８勝で、勝率も１００戦以上している種牡馬別で１位の１４・５％。洋芝への適性がいかに高いかが分かる。同じく１００戦以上を対象にした単勝回収率は１４９％で２位だが、１位のサトノダイヤモンドの１２９戦に対し、キズナは３３２戦なだけに、極めて優秀な数字だ。

加えて、週末の札幌は雨予報。過去３年に稍重＆重馬場（不良はデータなし）で行われた洋芝のレースは、キズナ産駒がトップタイの１２勝。勝率も２０・７％と高く、侮れない存在だ。