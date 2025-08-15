Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ荒野拓馬（３２）がレジェンドの教えを若手に注入し、新体制初戦を勝利で飾りにいく。札幌は１４日、ホーム・秋田戦（１６日）に向け、宮の沢で調整した。契約解除の岩政監督に代わり、１１日に就任した柴田慎吾監督（４０）の下で初の戦い。３試合ぶり先発の可能性もある荒野は「最初は大事なので。責任を持ってこの状況を支えていきたい」と強い自覚を持ち、けん引する。

１２年のプロ入り後、２度、シーズン途中での監督交代を経験した。１４年は８月に財前恵一氏からバルバリッチ氏、翌１５年には７月に四方田修平氏へ、２年連続で指揮官が代わった。その際に同僚だった元日本代表ＭＦ小野伸二にかけられた言葉が、脳裏によみがえった。

「日々の練習もそうだし、１つの試合、１つのプレーで結果を出さなかったことで、こうやって監督が責任を取ることになる。人の人生も背負っているっていうことを重く感じながらプレーしていこう。そういうアドバイスを伸二さんからもらったことを、思い出した」

残り１３試合での指揮官交代という事態に、先発で起用されている２１歳のＤＦ西野奨太や２０歳のＭＦ原康介には「毎試合、そういった気持ちでやっていない」と先輩の言葉を熱く伝授しながら、更なる発奮を促した。「みんなが同じ絵を見ながら前進できるように、声はかけていきたい」。プレーオフ圏の６位鳥栖から勝ち点８差という状況を脱するため、厳しさも植え付ける。

道のりの険しさは分かっているが、前だけを向く。「まずはチームがベースとする、走り、戦い、規律を守ること。強い気持ちを持って、一人一人が目の前の相手に負けないように戦わないと」。荒野が先頭に立って闘争心を押し出し、流れを変える。（砂田 秀人）