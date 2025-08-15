女優の武田梨奈が主演するＢＳテレ東の人気ドラマのシリーズ最新作「ワカコ酒 Ｓｅａｓｏｎ９」（水曜・深夜０時）が１０月１日にスタートすることが１４日、分かった。

主人公のＯＬ・村崎ワカコ（武田）が各地の酒場をさすらい、“女ひとり酒”を堪能するドラマ。新シリーズでは行きつけの店だけでなく、北海道や福島でもロケを敢行している。

武田は「今年１月にＳｅａｓｏｎ８が放送され、こんなにも早くＳｅａｓｏｎ９を迎えられることをうれしく思います」と歓喜。北海道や福島のご当地グルメや雄大な自然に触れ、「足を延ばしたからこそ出会えるその味、人々の温もり。特別な時間を過ごすことにより、日常にもまた特別を感じることができるのかもしれないと、『村崎ワカコ』を通して私自身も体感することができました」と手応えをのぞかせた。

プロデューサーの川村庄子氏は「今回は関東を飛び出して、なんと北海道の留萌市と増毛町、そして福島県の北塩原村にもお伺いすることができました。最北端の酒蔵の美味しいお酒や、地元で作られた様々なお酒たちと地元グルメに、一同舌鼓を打ちました。そのおいしさと喜びを画面からお届けできるよう、スタッフ一同心を込めて制作いたしました」とコメントしている。