大学駅伝界には「夏を制する者が箱根を制する」という格言がある。夏合宿特集の第１弾は箱根駅伝３連覇を目指す青学大を紹介する。８月の約３週間、長野・菅平高原で長期合宿を実施。１１日に恒例の上り坂トライアルの１回目を行い、エースで主将の黒田朝日（４年）を筆頭に昨年以上の好記録を連発した。鳥井健太（３年）や黒田朝の弟の然（２年）ら箱根未経験の新戦力も続々と台頭。原晋監督（５８）は「優勝を狙える選手層になってきた」と手応えを明かした。

箱根３連覇を狙う青学大の２５年度チームテーマは「王者の挑戦〜俺が青学を勝たせる〜」。エース級だけではなく、全員が優勝に貢献することを誓う。

菅平高原の夏合宿では坂トライアルが２度、行われる。１８キロを設定ペースで集団で走り、残り３キロ地点から競走。標高差２１３メートルを全力で駆け上がり、心肺機能を限界まで追い込む。１１日午前６時１５分、小雨が降る中、坂トライアル１回目がスタート。エースの黒田朝は、重力に逆らうように圧倒的なスピードで上り坂を駆け上がり、自身が昨年マークした「コース記録」（タイム非公表）を大きく更新した。

２〜５位には鳥井、飯田翔大（かいと、２年）、平松享祐（３年）、黒田然が続いた。坂トライアル上位の選手は箱根で活躍することが多い。鳥井、飯田、平松、黒田然は、いずれも箱根未経験だが、今季、飛躍が期待される。

６位以下も好記録が続出。「昨年よりもタイムがいい。箱根３連覇を目指せる選手層になってきました」と原監督は胸を張って話す。

主将の黒田朝は「箱根駅伝優勝が今季の一番の目標です。みんなが『俺が青学を勝たせる』という責任感を持っています」と冷静に話す。黒田朝自身もエースとしての責任感と自覚を持つ。２年連続で「花の２区」を走り、２年時に区間賞。３年時は区間３位ながら従来の区間記録を超えた。５区を走れば「山の神」となる可能性を秘めているが、序盤でレースの主導権を握るために、３年連続の２区出陣が決定的だ。「区間記録（１時間５分３１秒）は意識していませんが、区間記録を持つエティーリ選手（東京国際大３年）は意識しています」と表情を引き締めて話した。

成長株のひとりの黒田然は２学年上の朝日と仲良し兄弟。「今季は５区を狙っています。兄と一緒に出られる最後の箱根で一本の同じタスキで走りたい」と弟は言葉に力を込めて話した。

前回の箱根で４区区間賞の太田蒼生、同５区区間新の若林宏樹、同６区区間新の野村昭夢ら強力な世代が卒業したが、穴は埋まりつつある。新戦力が台頭し、同８区区間賞の塩出翔太（４年）、同１０区区間賞の小河原陽琉（２年）ら主力候補は順調に夏合宿のメニューを消化している。

新春の箱根路で輝くために、夏は地道に走り込む。チームには「俺が青学を勝たせる」という気概があふれている。（竹内 達朗）

◆大学駅伝チームの夏合宿 ８〜９月、大学の夏季休暇を利用し、長野などの高原や北海道の避暑地で合宿を行う。長野の菅平、蓼科（たてしな）、志賀、新潟の妙高などは練習環境が整っており、多くのチームが集まる。北海道では紋別市などが人気。練習量が多い日には早朝、午前、午後と３回の練習で計５０キロ以上走ることも珍しくない。夏に充実した練習を積んだチームと選手が、箱根駅伝で活躍できる。