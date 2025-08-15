◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）

開星初の甲子園連勝はならなかった。４失策と乱れて逆転負け。野々村直通監督（７３）は「弱い方がミスしたらダメ」と悔やみつつ、「相手にされない危惧があったが、初回に点を取れてあっぱれでしょう」と、２２年の覇者に食らいついたナインをたたえた。

２０１０年センバツで２１世紀枠の向陽（和歌山）に敗れ、「腹を切りたい」などと発言して辞任。山内弘和監督が率いて、同年夏の１回戦で「世紀の落球」から逆転負けした相手が仙台育英だった。当時は「『俺が（甲子園に）連れて行ったぞ、感謝しろ』くらいだった」と指揮官。近年は自主性を重んじ、選手も１４年ぶりの夏１勝で応えた。「連れてきてもらって、しかも１つ勝って。本当に感謝です」

今大会の最年長監督。「状況を見ながら…」と遠慮気味に続投を表明したが、２年前の須江監督による監督講習会で誰よりもメモを取るなど、熱意を注ぐ。「でも、アーティスト（元美術教師）だから。キャンバスに筆を置きながら死にたい」。最後まで“野々村節”を響かせ、聖地を後にした。（瀬川 楓花）

▽野々村監督に聞く

―世紀の落球。

「俺は謹慎中だったから（笑）。蟄居（ちっきょ）していましたから、テレビで見ていました」

―“野々村節”を待つ人がいる。

「コアなファンが絶対にいる。僕は、その人たちのためにしゃべっている。『こうだろ』って叫びたい人はいっぱいいるけど、時代の流れがね」

―広陵の暴力事案。

「人間性ですよ。へたくそをばかにするとか、それは絶対にやっちゃいけない」

―ＳＮＳ上での誹謗（ひぼう）中傷。

「陰からものを言うのは卑怯だといつも思う。うちは匿名で手紙が来たりするけど、『名乗れ』と。『我こそは出雲国の野々村であるぞ、いざ尋常に』ってね。『批判をするなら出て来い』と。お互いに」