◆米大リーグ オリオールズ―マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦に先発し、５回１／３を３安打１失点で降板。日本人ルーキーでは昨年の今永昇太（カブス）に次いで史上１０人目となる１０勝目の権利を持ってリリーフ陣に後を託した。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回り、ＭＬＢ全体でトップの４５本塁打を放っているマ軍主砲のローリーは休養のため、ベンチスタート。６月の対戦では３打数無安打１三振に封じたローリーとの注目の再戦がお預けとなる中、菅野は初回。１死から２番・ネーラーに右翼線にこの日初安打を許すが、右翼のＪ・ジャクソンの好返球で二塁タッチアウトとなった。

２回以降、４回までに出した走者は四球による１人だけと安定した投球。３点の援護をもらった直後の５回は先頭のカンゾーンに右越えエンタイトル二塁打を浴びたが、続くガーバーを空振り三振に斬り、最後は２死三塁からヤングを右飛で得点を与えなかった。

リードが５点に広がった６回。雨が強まる中、菅野は１死からネーラーの右前打で２回以来の走者を背負った。１死一塁で３番・ロドリゲスを打席に迎え、１球目でストライクを奪った直後に雨が激しさを増す。観客も次々と屋根のある場所に移動するほどの雨脚となり、タイムを取ろうとした菅野だが、ピッチクロック違反で１ボールを取られ、この後に試合中断となった。

２時間１８分と長時間の中断となったため、菅野は再びマウンドに上がることはなかった。この日は８１球を投げ、３安打２奪三振２四死球。最速は９４・７マイル（約１５２・４キロ）を計測した。６回１死一塁から試合再開となり、２番手右腕・ガルシアがロドリゲスに２ランを被弾したため、菅野に１失点が記録された。防御率は４・１３となった。

前回８日（同９日）の本拠地・アスレチックス戦では、自身１０試合ぶりのハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）を達成。７回５安打１失点で９勝目を挙げ、２ケタ勝利に王手をかけた右腕は「うれしいです。それだけ責任回を投げられている証拠でもあるので。（１０勝は）通過点ではありますけど、次も今日みたいな投球ができると勝てると思う」と話していた。