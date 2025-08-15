◆パ・リーグ 日本ハム９―４ロッテ（１４日・エスコン）

日本ハムは１４日、ロッテ戦（エスコン）に９―４と快勝。２連勝で、敗れた首位ソフトバンクとの差を３ゲームとした。先発した福島蓮投手（２２）は自己最長に並ぶ７回を投げ、７安打２失点、７奪三振と好投。６回にも最速１５５キロをマークするなど、力のある真っすぐで押し込み今季２勝目を挙げた。

野手の好守に感謝しながら、福島は悔しげに顔をゆがめた。７回２死一、二塁から、代打・愛斗に左翼線を破られる適時二塁打。中継プレーで一塁走者を本塁で刺し、自己最長に並ぶ７回を投げ終えた。７回７安打２失点。自己最多の１１１球を投げ、同じく最多の７三振を奪う力投で今季２戦２勝とし「ストライク先行で投球できたことが、いい結果につながったと思います」と振り返った。

最後まで球威は衰えなかった。６回２死三塁、２回に真っすぐを本塁打されたソトを迎えると、最速タイの１５５キロをマークするなど真っすぐ４球が全て１５４キロ以上を計測。フルカウントから四球を許したが、続く寺地を１５３キロで見逃し三振に仕留めた。「後半まで出力もあまり落ちていなかった。ストレートが多めになりましたけど、最後の方まで押せていたので良かった」とうなずいた。

チームも２連勝で、首位ソフトバンクとのゲーム差は３。潤沢すぎる先発陣の中で、少ないチャンスで結果を残した右腕は「（マウンドで）余裕ができて、だいぶ成長はできてるかなと思います。どうにかして爪痕を残せるように、一試合一試合やっていきたい」。すでに１軍でポジションを築いた達、柳川の同期２人にも、負けない存在感を示していく。

（山口 泰史）