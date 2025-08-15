サッカー元日本代表、小野伸二はお尻でもトラップが出来る？サッカー好き芸人、見取り図盛山が言い出した主張をめぐり、番組が紛糾！？ 果たして盛山はウソをついたのか？ ８月 13日放送の「関西人が愛したスターの余談10選」の未公開トークで明かされた真実とは……！？

５月２１日放送の「これ余談なんですけど…」にゲストとして出演したのは、サッカー元日本代表、ラモス瑠偉と小野伸二、そして見取り図。サッカー好き少年たちから「現役時代１番すごかった選手は？」という質問が寄せられると、ラモスは小野の名前をあげ、「伸二は最初高校（生の時に）見た時も、ボールタッチとか天才、日本人でNo.１かなと思いましたね」と回答。さらに「自分の中ではロナウジーニョがサッカーのピカソだと思ってるんです。アジアの色んな選手を見てきたけど、アジアのピカソが伸二。やってることがわからない。意外性ありすぎる」と小野の現役時代のプレーを絶賛した。

そんなラモスの発言を受け、「トラップ、足だったらまだわかるじゃないですか。小野さんはおしりとかでもピタッと止めるんですよ」と言い出したのは、見取り図盛山。盛山としては小野のテクニックの凄さを語ったつもりだったが、小野本人は「おしりはちょっと難しいですけどね…」とやんわりと否定。見取り図リリーが「お尻はしてない？」と確認すると、小野は「どこでも止めれる自信はあります」とは言ったものの、濱家が「おしりはしてないんですよね？」と再確認すると、「おしりはしてないですけど」と答えた。

この小野の発言を受け、盛山は「俺が最後に変なウソついたみたいな」と苦笑いしつつ、「おしりはしてましたよ。デカいボールをおしりでピタってやってましたよ」と力説。濱家から「どこの小野さんそれ？」と疑いの目を向けられても、「おしりで止めるおっさんおらん」と断言。「（小野さんなら）どこでもできるでしょ？おしりやってましたよね？」と迫ったが、小野は「どうだったかな」と明確な回答を避けた。

それでも「やってた！（やってなかったら俺の）ウソが変すぎひん？」と主張し続けた盛山。リリーが「すみません。相方がウソつきました」と謝罪しても、「どんな目立ち方なん。やってましたって！」と自身の記憶に絶対の自信を見せていた。

なお、この見取り図盛山が語った小野伸二の余談は、８月13日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。