◇第107回全国高校野球選手権大会（14日、甲子園球場）

夏の全国高校野球選手権大会は14日、2回戦の3試合が開催。仙台育英（宮城）、沖縄尚学（沖縄）、横浜（神奈川）の3校が3回戦進出を決めました。

大会10日目の15日は、2回戦最後の4試合を予定。春の選抜に続いて2回戦突破を狙う花巻東（岩手）は、2011年の夏大会以来14年ぶりの甲子園2勝を目指す東洋大姫路（兵庫）と対戦します。初戦で延長タイブレークを制した西日本短大付（福岡）は、初出場の聖隷クリストファー（静岡）と試合を行います。

初戦で延長サヨナラ勝ちを収めた佐賀北（佐賀）は、2022年の夏大会以来3年ぶりの3回戦進出を目指す明豊（大分）と激突。夏大会では2009年以来16年ぶりに初戦を突破した県岐阜商（岐阜）は、初戦で11安打10得点を記録した東海大熊本星翔（熊本）との試合に臨みます。

▽14日の結果

〈2回戦〉

仙台育英（宮城）6-2開星（島根）

沖縄尚学（沖縄）3-0鳴門（徳島）

横浜（神奈川）5-1綾羽（滋賀）

▽15日の日程〈2回戦〉花巻東（岩手）vs東洋大姫路（兵庫）西日本短大付（福岡）vs聖隷クリストファー（静岡）佐賀北（佐賀）vs明豊（大分）県岐阜商（岐阜）vs東海大熊本星翔（熊本）