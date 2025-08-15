【DOPE 麻薬取締部特捜課 第7話】陣内の妻・香織が殺害された真相とは
【モデルプレス＝2025/08/15】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第7話が、15日に放送される。
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
香織（入山法子）を殺害した真犯人が戸倉（小池徹平）だと判明し、戸倉の前に姿を現した陣内（中村倫也）。陣内が戸倉を殺害しようとする未来が見えた才木（高橋海人）は、葛城（三浦誠己）に協力を仰ぎ陣内の行方を追う。
戸倉に拳銃を向ける陣内の姿を前に、必死の説得を試みる才木。そして、遂に香織が殺害された真相が戸倉の口から語られる。
