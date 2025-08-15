◇パ・リーグ ソフトバンク2-3西武（2025年8月14日 ベルーナD）

ソフトバンクの川瀬晃内野手（27）が14日、西武戦で一時逆転の2ランを放った。0―1の5回1死二塁で糸川の直球を捉えて右翼席へ。プロ1号だった5月20日の日本ハム戦以来の2号となった。今宮健太内野手（34）の1軍復帰が近づく中、3安打2打点とバットで猛アピールだ。だがチームは2―3と逆転負けし、連勝は6でストップ。この日、勝利した日本ハムとのゲーム差は3に縮まった。

川瀬の集中力は、研ぎ澄まされたままだった。2―3の9回2死一、二塁。同じスコアだった7回2死二塁のチャンスでは二ゴロに倒れていた。単打で同点、長打が出れば逆転の可能性もある場面で役目を果たした。しかし…。試合はまさかの幕切れを迎えた。

「打てなかった前の打席と、ほぼ同じ場面だったので。何が何でも同点に追い付こうという強い気持ちでいった」

カウント2―2から守護神・平良の148キロ直球を捉えた打球は中前へ。外野が前進守備だったため、二塁走者・野村は三塁でストップ。それを見た一塁走者・嶺井は二塁オーバーランから慌てて戻るもタッチアウトとなった。「チームに迷惑をかけてしまった。自分も悪いし、反省します」と嶺井。チームの連勝は6で止まったが、小久保監督は「凄い終わり方。なかなかない。よく粘った」と責めなかった。

指揮官は「（川瀬）晃は今日あのホームラン。勝ちゲームにしたかったけどね」と続けた。0―1の5回1死二塁で2番手・糸川の高め直球を振り抜いて、右翼席へ一時逆転となる2号2ランを運んだ。5月20日の日本ハム戦で伊藤から放ったプロ1号以来の一発だった。3回にも中前打を放ち、3安打2打点。今季2度目の猛打賞と光った。

8月は試合前まで出場10試合でわずか2安打で打率・118で0打点だった。「本塁打を打った、打たないよりもチームは勝っている中で自分が情けなかったのでシンプルにいった」。野手の間をゴロで抜くためにグリップエンドが太い“こけしバット”を愛用していたが、現在は使用せずに強い打球を意識している。

来週にも故障が癒えた今宮、栗原が1軍再合流する見込み。野村ら他の内野のライバルとの争いも激しい。「（今宮）健太さんや栗さん（栗原）が戻るというより、ダウンズや（野村）勇さんが結果を残していて、むしゃくしゃしていたのもある」と思いをバットに込めた。「これだな、これだというのは見つかった」。この活躍を浮上のきっかけにする。（井上 満夫）

≪最短17日にM29点灯≫

○…パ・リーグで自力優勝の可能性がある3チームは14日、上位からソフトバンク●、日本ハム○、オリックス●の結果となり、ソフトバンクの優勝マジック初点灯は最短であさって17日（M29が点灯）となった。