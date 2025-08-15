8月16日21時よりフジテレビ系で放送される土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』。その中の完全新作エピソード『或る訳ありの部屋』の主演を出口夏希が務めることが発表された。

『ほんとにあった怖い話』は、実際に人々が体験した怖い話をリアルに描く、オムニバス形式のリアルホラーエンターテインメント。今年は番組史上初の試みとして“最恐選挙”を実施。小栗旬主演『黄泉の森』（2004年）、上野樹里主演『行きずりの紊乱者』（2004年）、岡田将生主演『右肩の女』（2012年）、佐藤健主演『顔の道』（2009年）、綾瀬はるか主演『怨みの代償』（2009年）、石原さとみ主演の『S銅山の女』（2014年）の6本がラインナップされている。

今回は歴代名作6本をデジタルリマスター化して放送することが発表されていたが、新たに出口が主演を務める完全新作エピソード『或る訳ありの部屋』の放送が決定。「実はホラーは少し苦手」と明かす出口は、『ほん怖』初出演にして初主演となる。

笠間真衣（出口夏希）は、勤める飲食店の支店からヘルプを頼まれる。1カ月間の長期で遠方ということもあり、会社が支店近くにマンションを用意してくれていた。しかし用意されていた部屋は昼間でも暗い雰囲気で、壁には「何か貼ってあったものを剥がした」かのような跡があり不穏な空気が漂っていた。部屋の暗さは気になったものの、ヘルプ先の店舗は働きやすい上に仕事も苦ではなく安心する真衣。その一方で、真衣の前にヘルプへ行っていた先輩が、わずか3日で帰ってきてしまったことが気になっていた。しかもその先輩は何が嫌だったのかも明かさず、ただ「忘れたいから……」としか話さない……。その日の夜、真衣は寝ていると急な金縛りに襲われ、地鳴りのような音をきく。懸命に体を動かそうとするが、体がまったく動かない。なんとか薄目を開けると、そこには狂気に満ちた笑みを浮かべる女が立っていて……。

『或る訳ありの部屋』の見どころについて出口は、「台本を読みながら“今日金縛りになっちゃったらどうしよう”とヒヤヒヤしていました。そして、今回のお化けは本当に怖いです！ 撮影のときは超至近距離にお化けが来て撮影したので…どんなシーンになっているのか楽しみにしていただきたいです」とコメントを寄せている。

■出口夏希（笠間真衣役）コメント・『ほん怖』初出演の感想ホラー作品は実は少し苦手なので、まさか自分が主演として『ほん怖』に出演させていただくとは思っていませんでした。作品での“THEお化け”とは初対面でしたし、首を絞められるという貴重な体験もさせていただけました（笑）。撮影現場の雰囲気もとても明るくて、すごく楽しかったです。昔から夏になると友達が『ほん怖』の話をしていたので、身近な作品に出られることもすごくうれしいです！

・今作の見どころ『或る訳ありの部屋』は、主人公が金縛りになってしまうところから、徐々に恐怖体験に遭ってしまうという物語です。台本を読みながら“今日金縛りになっちゃったらどうしよう”とヒヤヒヤしていました。そして、今回のお化けは本当に怖いです！ 撮影のときは超至近距離にお化けが来て撮影したので…どんなシーンになっているのか楽しみにしていただきたいです。

・最近“ヒヤっ”としたエピソード最近マネージャーさんと韓国へ弾丸旅行に行ったんです。帰りの飛行機に乗るため空港に向かうとき、現地の方は“空港まで2時間はかかるから”と言ってくれていたのに、“距離的に1時間くらいで着くでしょ（笑）”と思ってギリギリに出発してしまったんです。そうしたら、事故渋滞も重なって…搭乗ギリギリの時間に到着しちゃったんです（汗）。予約していた飛行機に乗れなかったらもう1泊しないといけなくなってしまうので…ヒヤヒヤしました。

・放送を楽しみにしている視聴者にメッセージ今回放送される『夏の特別編』では６本の歴代名作エピソードが放送される中で、私が出演させていただく作品が唯一の完全新作エピソードになります！ 苦手なホラー作品を、頑張って挑戦させていただいたので、『ほん怖』を見ながらゾクっとした夏の夜をお過ごしください！（文＝リアルサウンド編集部）