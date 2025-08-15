8人組女性アイドルグループ「Peel the Apple」はメンバー・南るな（18）が重大な規約違反により解雇したことを14日、公式サイトで発表した。

公式サイトは「南るな グループ解雇のお知らせ」と題して更新し「この度、南るなに関しまして、グループの一員として信頼を著しく損なう重大な規約違反が発覚いたしました」と明かした。

内容については伏せたが「今後、メンバーとしての活動が困難であると判断し本日2025年8月14日(木)付でグループを解雇する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と解雇したことを伝えた。

南の解雇発表に「これまで応援してくださったファンの皆様、そして関係者の皆様には突然のご報告となってしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記した。

また、同グループの今後については「2025年8月15日(金)より7名での活動となりますが、ファンの皆さまへの感謝の気持ちを持ち精一杯活動を続けて参ります」とし「今後ともPeel the Appleの応援を何卒よろしくお願いいたします」と呼び掛けた。

そして「なお、今回の件につきまして、メンバー、スタッフへのご質問等はお控え頂けますと幸いです」としている。