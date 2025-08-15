「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）

確かな手応えを得ての連続騎乗に気持ちが入らないわけがない。デビュー１２年目の井上敏樹騎手（３０）＝栗東・フリー＝が、コレペティトールとのコンビ２戦目で自身の重賞初制覇へ挑戦する。

初めてコンビを組んだ前走のしらさぎＳは、見せ場たっぷりの３着。序盤は押しても前に行けず後方からとなったが、勝負どころの３角でまくるように進出。外を回りながらも最後まで鋭く脚を伸ばし、不振続きだった相棒をよみがえらせた。

「流れが遅かったので大外を回る形になりましたが、うまくハマりましたね。あそこまで脚を使ってくれるとは思っていませんでしたが、重賞を勝っている力を確認できました」と井上。１４番人気という低評価を覆す大激走。期待以上の走りを引き出せたのは、中間の障害練習の成果だろう。障害、平地を知る鞍上が切磋琢磨し、コレペティトールの特性をしっかりと見極めていたからだ。

「密にコンタクトを取ってきたので、こちらに耳を傾けてくれるというか、信頼関係が築けましたね。障害練習は全身を使っていい運動になるので、馬も変わってくると思う」と障害で鍛え上げた効果を語る。

現状、サマーマイルシリーズでは４ポイント獲得で６位タイ。「継続してチャンスを頂けたので、感謝して精いっぱいの騎乗をしたい。勝ちに行きます」と力強い鞍上。１年７カ月ぶりの勝利をつかみ取り、夏のマイル王の座をグッと引き寄せる。