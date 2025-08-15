競馬史に刻まれる大記録まで、いよいよい残り１。“メイショウ”の冠名で知られる松本好雄オーナーは現在ＪＲＡ通算１９９９勝を挙げており、個人オーナーでは前人未到の大台を目前に控えている。「みんな自分で決めたいと思ってる。みんな大好きですからね」と武豊が笑顔で言うように、オーナーと縁の深い調教師、騎手がその栄誉ある１勝を狙っている。

本田優調教師（６６）＝栗東＝もその１人だ。騎手時代には松本オーナーの所有馬で１１勝を挙げ、調教師としては０７年の開業からここまで６３勝をマークしている。現在はメイショウチタン、メイショウブレゲなどのオープン馬に、メイショウズイウンといった若き優駿も預かる。「騎手時代もそうだけど、開業当初からお世話になっているからね。もちろん貢献したい」と腕をぶす。

今週は有力馬２頭を土曜に配置。中京２Ｒの新馬メイショウハッケイには「言うことない。初戦から勝ち負けできると思う」と高い素質を感じ取る。武豊とのコンビで臨む札幌７Ｒのメイショウアゴナスには「末脚はいいものを持っている。昇級戦でもやれる」と期待十分だ。「どちらかで区切りの２０００勝を達成したい」とニヤリと笑うトレーナー。偉業達成の時は近い。（デイリースポーツ・島田敬将）