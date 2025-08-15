日経225先物：15日夜間取引終値＝150円高、4万2770円
15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万2770円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては120.74円高。出来高は8374枚だった。
TOPIX先物期近は3074ポイントと前日比15ポイント高、TOPIX現物終値比16.05ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42770 +150 8374
日経225mini 42800 +170 155790
TOPIX先物 3074 +15 13984
JPX日経400先物 27635 +140 725
グロース指数先物 782 +3 519
東証REIT指数先物 売買不成立
