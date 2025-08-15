　15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万2770円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては120.74円高。出来高は8374枚だった。

　TOPIX先物期近は3074ポイントと前日比15ポイント高、TOPIX現物終値比16.05ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42770　　　　　+150　　　　8374
日経225mini 　　　　　　 42800　　　　　+170　　　155790
TOPIX先物 　　　　　　　　3074　　　　　 +15　　　 13984
JPX日経400先物　　　　　 27635　　　　　+140　　　　 725
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　+3　　　　 519
東証REIT指数先物　　売買不成立

