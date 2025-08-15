タレント小島瑠璃子（31）が14日、インスタグラムを更新。金髪のメンテナンスを明かした。

「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ あっという間に8月も中盤 8月後半も頑張りましょう」とつづり、近影を公開した。根元から金髪になったボブヘアで、タンクトップにジーンズを合わせていた。両手を頭の後ろで合わせ、美ワキを披露するショットもあった。

小島の投稿に対し「だいぶ垢抜けたな〜」「変わらずお綺麗です」「グラビアやって」などと書き込まれていた。

一方で「いやー、黒髪の方が似合ってると思うけどなー」「垢抜けた感じして、昔よりいい女になってるけど、黒髪の方すきだなぁ」「綺麗だけど、眉も少し色抜いたら？」などのコメントもあった。

小島は23年5月には2歳年下の会社経営者と同年3月に結婚していたことが明らかになった。同年8月には第1子妊娠を公表。その後、出産したと一部で報じられていた。

小島の夫は今年2月、都内の自宅マンションから救急搬送され、その後、搬送先の病院で死亡が確認された。取材によると、事件性はない。通報したのは小島だった。