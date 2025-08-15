「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）

メンバーで唯一、木曜追いとなったアルナシームが、主戦の藤岡佑を背に函館芝で最終調整。道中をリズム良くパスすると、ラストは滑らかに加速してフィニッシュした。年頭の中山金杯Ｖ後は苦戦が続いているものの、巻き返せるだけの準備は整っている。

函館記念６着からの巻き返しに燃えるアルナシームが木曜追いを敢行した。“裏函”まで駆け付けた藤岡佑が手綱を取り、芝コースの向正面からスタート。外めをリズム良く進み、最後まで馬なりだったが脚取りは実に軽やか。十分に余力を残しつつ５Ｆ７０秒２−３９秒８−１１秒７を計時した。

感触を確かめた鞍上は「いい状態だと思います。きょうは集中力が増していたし、使って馬は良くなっています」と手応えを伝える。「随分滑らかに加速していましたし、折り合いも苦労しなくなってきました」と確かな良化にうなずいた。

１週前追い切りにもまたがり、函館芝でＧ１馬パンジャタワー（３歳オープン）とスパーリング。９走前の都大路Ｓ（２着）以来、１年３カ月ぶりの併せ馬を行った。「少し掛かって行くくらいの方がいいので、１週前に併せ馬を。悪い方に行ってはいないです」と好ジャッジを下した。

追い切り開始地点まで付き添った担当の五十嵐助手も「遠目からでもいい動きをするな、と。体が楽に動くようになり、気も乗って１段階上がっている感じです。函館記念の時も良かったですが、今回の方が良くなっていると感じます」と十分過ぎるほどの上積みを感じ取る。秋は再び大舞台を見据える６歳馬。前走の雪辱を果たして、実りの秋へとつなげる。