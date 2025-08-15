NGT48結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」が21日、NGT48劇場（新潟市）で現メンバー34人全員が出演して行われる。在籍中の1期生は清司麗菜（24）と西潟茉莉奈（29）。2人が公演への思いと今後について語り合った。2回にわたって紹介する。【取材・構成＝斎藤慎一郎】

◇ ◇ ◇

−2人、そしてNGT48にとっての10周年公演です

清司 8月21日は、15年にみなとぴあでNGTのお披露目をした日。それから10周年の記念公演ができることになってホッとしています。普段から2人で、ファンの方々のために何かしたいね、とは話していたんです。かなってよかった。

西潟 10年が過ぎ、私たちの成長した姿をお見せできる場を設けてくださって、すごくうれしいです。開催発表した時、ファンの方々がすごく喜んでくれた。期待に応えたいですね。

−2人でいる時はどんな会話を

西潟 やはりNGTのことが多いです。次のイベントのこととか。最近はよく話します。

清司 以前は一緒にいることはそんなに多くなかったんです。ステージの立ち位置が逆側だったし。ここまで一緒にいると、ファンの人同士の交流が生まれたりしています（笑い）。

−お互いをどう見ている

西潟 バイトAKB時代からの付き合いですけど、とにかく何でもできる。歌もダンスもトークも。みんなが憧れています。SASUKEに挑戦したり。スケートボードを始めたり。本当にすごい。

清司 分け隔てなく優しく接してくれる。その人柄だからずっと10年、ファンの方にも愛されているのだと思います。常に謙虚だし、いてくれるとみんなが安心します。

−10年続けられている理由は

清司 私はスタートが研究生だったということがあります。まだまだやりたいことがたくさんあるし、活躍している姿を応援してくれる方に見せたい。続けていたらいいことがあると実感しているんです。また新しいことが待っているかもしれない。常にそう思っています。

西潟 アイドルは今しかできない、という気持ちは大きいです。私に会うために予定を空けてくださる人や、遠くから来てくださる人がいたり。自分がそういう人たちの楽しみになっているというのが、続けられている理由かもしれない。

−どんな公演にしたい

清司 みんなが楽しめるようにしたい。出演はNGT全員なので、メンバーのみんなとも楽しんで取り組めるし、ファンの皆さんにも、この曲を見たかった、ある頃を思い出す、と感じてほしい。新しくファンになってくれた方も知っている曲があると思います。見たかった私たちを見ていただける公演にします。

西潟 2人でセットリストを考えたんです。NGTの歴史はもちろん、私たちの歴史もたどっていける内容になっています。「エモい」もテーマなので、懐かしさを感じつつ、今のNGTを楽しんでもらえたら。

◆清司麗菜（せいじ・れいな）2001年（平13）4月19日生まれ、埼玉県出身。15年1期生としてNGT48加入。18年4月に研究生から正規メンバーに昇格。23年「第5回AKB48グループ歌唱力No・1決定戦」ユニット戦で優勝。24年は個人で5位。全国スケートボード施設連絡協議会アンバサダー。趣味はスケボー、筋トレ。血液型O。

◆西潟茉莉奈（にしがた・まりな）1995年（平7）10月16日生まれ、東京都出身。15年5月「第2回AKB48グループドラフト会議」でNGT48に指名される。17年1月デビューシングル「青春時計」で選抜メンバーに入って以降、全11作で選抜入り。趣味はショッピング、映画鑑賞、写真撮影など。血液型O。