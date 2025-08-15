テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が14日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。メガネ姿を公開した。

白のトップスに紺色のロングスカートをコーディネートしたファッションで、韓国のサングラスブランド「ジェントルモンスター」のアイテムを着用し、友人に撮影してもらった動画をアップした。

「いつも肯定してくれる優しいお友達。でも最後のポーズは意味わからんかったらしい」とつづり、最後は“意味不明”なポーズで締めた。

ファンやフォロワーからも「絵になります」「メガネ姿すご〜く可愛〜い」「可愛いくて、うっとり」「素敵な笑顔」「綺麗すぎ」「隠れ空手家？」「少林寺？！」「武道の達人？」「失神しそう」などのコメントが寄せられた。

別の投稿では「久しぶりの」と記した、ボディーラインくっきりの黒いトップスにダークグリーンのレギンス姿で筋力トレーニングを行う動画も披露した。

新山は福岡県出身。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、今年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。