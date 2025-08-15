BSテレ東は15日、10月期に女優武田梨奈（34）主演の人気ドラマシリーズ「ワカコ酒Season9」（10月1日スタート、水曜深夜0時）を放送すると発表した。

シリーズ9作目となる今回は地方ロケも敢行。北海道では、日本最北端の酒造「国稀酒造」を見学したり、留萌市で「るもいひとり呑み手帖」を手に“夜呑（の）み”文化も体験。福島では裏磐梯を訪れ、美しい湖沼群と雄大な自然の中で女子旅を満喫している。

◆村崎ワカコ役の武田梨奈コメント

今年1月にSeason8が放送され、こんなにも早くSeason9を迎えられることをうれしく思います。今回は北海道や福島を巡り、動物園にも足を運びます。もちろん行きつけの居酒屋さんや、ディープな飲み屋街におしゃれなバー、そしてラーメンをすすりながらぷしゅーも！ 足を延ばしたからこそ出会えるその味、人々のぬくもり。特別な時間を過ごすことにより、日常にもまた特別を感じることができるのかもしれないと、「村崎ワカコ」を通して私自身も体感することができました。夏の暑さと日々の疲れた体と心を、おいしいものや人のぬくもりで癒やされますよう、そして「ワカコ酒Season9」がその一部になることを願っています！