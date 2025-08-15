£Â£Ó¥Æ¥ìÅì 2025Ç¯10·î1Æü(¿å) ¿¼Ìë24»þ¥¹¥¿ー¥È¡ª£´£Ë À©ºî¥É¥é¥Þ¡¡ÉðÅÄÍüÆà¡¦¼ç±é
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤«¤é¡Ö¥ï¥«¥³¼ò Season9¡×(Ëè½µ¿åÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬～24»þ30Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ÏÉðÅÄÍüÆà¼ç±é¡¢¡Ö¤×¤·¤åー¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤È¶¦¤Ë½÷¤Ò¤È¤ê¼ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Î£¹ºîÌÜ¡£¡Ö¼ò°û¤ß¤ÎÀå¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ OL¡¦Â¼ºê¥ï¥«¥³(26ºÐ)¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¼ò¾ì¤ò¤µ¤¹¤é¤¤¡¢½÷¤Ò¤È¤ê¼ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡£Îß·×330ËüÉô(»æ¡¦ÅÅ»Ò¹ç·×¡¿´û´©24´¬)¤òÄ¶¤¨¤ë¿·µ×Àé±Ç¤Î¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù(·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ò°û¤ß¤Ê¤éË¬¤ì¤¿¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ªÅ¹¤Î¿ô¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏÊý¥í¥±¤â´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÇËÌÃ¼¤Î¼òÂ¤¡Ö¹ñµ©¼òÂ¤¡×¸«³Ø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»Î±Ë¨»Ô¤ÈÁýÌÓÄ®¤Ç¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¹ÁÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤Êµû²ð¥°¥ë¥á¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¡É¤ë¤â¤¤¤Ò¤È¤êÆÝ¤ß¼êÄ¡¡É¤ò¼ê¤ËÌëÆÝ¤ßÊ¸²½¤âÂÎ´¶¡£Ê¡Åç¸©¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢ËÌ±ö¸¶Â¼¡¦Î¢ÈØÄô¤òË¬¤ì¡¢É°¸¶¸Ð¤ä¸Þ¿§¾Â¤Ê¤ÉÈþ¤·¤¤¸Ð¾Â·²¤ÈÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡É½÷»ÒÎ¹¡É¤òËþµÊ¡ª¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»³±ö¥°¥ë¥á¤ä¸ÄÀË¤«¤Ê¤ª¼ò¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
🄫¿·µ×Àé±Ç¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢🄫2025¡Ö¥ï¥«¥³¼ò9¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ï¥«¥³¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¡Ö°©³Ú¡×¤ÎÂç¾(ÌîÅºµÁ¹°)¤ä¡¢ÀÄÌø(³ù´£·òÂÀ)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¤ß¤£¤µ¤ó(»³ÅÄ¥¥Ì¥ò)¤ä¥¢¥Ù¤Á¤ã¤ó(ÅÏÉô¿ðµ®)¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¤â¤Á¤í¤óÅÐ¾ì¡ª
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ï¥«¥³¼ò¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤Ï2025Ç¯10 ·î1Æü(¿å)¿¼Ìë24»þ¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢NTT ¥É¥³¥â¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ë¤Æ1½µ´ÖÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥³¥á¥ó¥È¾Ò²ð
¢£ Â¼ºê¥ï¥«¥³Ìò¡§ÉðÅÄÍüÆà
º£Ç¯1·î¤ËSeason8¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯Season9¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÊ¡Åç¤ò½ä¤ê¡¢Æ°Êª±à¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ç¥£ー¥×¤Ê°û¤ß²°³¹¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥éー¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¤×¤·¤åー¤â¡ªÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤ë¤½¤ÎÌ£¡¢¿Í¡¹¤Î²¹¤â¤ê¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¤â¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖÂ¼ºê¥ï¥«¥³¡×¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¼«¿È¤âÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î½ë¤µ¤ÈÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤¿ÂÎ¤È¿´¤ò¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ä¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ï¥«¥³¼ò Season9¡×¤¬¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÀîÂ¼¾±»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
Á°¥·ー¥º¥ó¤«¤é£±Ç¯·Ð¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤ª¤«¤²ÍÍ¤ÇSeason9¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï´ØÅì¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÎ±Ë¨»Ô¤ÈÁýÌÓÄ®¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡Åç¸©¤ÎËÌ±ö¸¶Â¼¤Ë¤â¤ª»Ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥«¥³¼ò¡×°ìÆ±¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇËÌÃ¼¤Î¼òÂ¢¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¼ò¤¿¤Á¤ÈÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤Ë¡¢°ìÆ±Àå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È´î¤Ó¤ò²èÌÌ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ãÆ°Êª±à¡ä¤ò½ä¤ë²ó¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ëº£²ó¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¼ò¤È¿©¤È±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¥ï¥«¥³¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ç¥¹¥Æ¥¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¥í¥±¤ò½Å¤Í¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤Î·ëÂ«¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È²èÌÌ¤«¤é¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î³Ú¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Season9¡¢³§ÍÍ¤âÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¾Ò²ð
🄫¿·µ×Àé±Ç¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù (·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡¡Ãø¼Ô¡§¿·µ×Àé±Ç¡¡È¯Çä¡§¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
1～24´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
25´¬ 2025Ç¯8·î20Æü(¿å)È¯ÇäÍ½Äê‼
Â¼ºê¥ï¥«¥³26ºÐ¡£¼òÆÝ¤ß¤ÎÀå¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë
º£¾¬¤âµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤µ¤¹¤é¤¦½÷¤Ò¤È¤ê¼ò¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ»ÅÍÍ¤ÎÆÝÊ¼±Ò¥·¥çー¥È¢ö
¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù1ÏÃ»î¤·ÆÉ¤ß¡§
https://comic-zenon.com/episode/10834108156688950516
¡ÚSeason9 ³ÆÏÃ¥¿¥¤¥È¥ë¡Û(¢¨ÊüÁ÷Æü¤ÏÍ½Äê)
10·î1Æü(¿å) Âè1Ìë¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Å´ÈÄ¾Æ¤¡×
10·î8Æü(¿å) Âè2Ìë ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÈÌîºÚßÖ¤á¡×
10·î 15 Æü(¿å) Âè3Ìë ¡ÖÆÝ¤á¤ëµû²°¤Ç°ìÇÕ¡×
10·î22Æü(¿å) Âè 4 Ìë ¡ÖËÌ±ö¸¶Â¼¤Ç½÷»ÒÎ¹¡×
10·î29Æü(¿å) Âè5Ìë ¡ÖÂÔË¾¤Î¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¡×
11·î5Æü(¿å) Âè6Ìë ¡Ö¥Ðー¤ÇÀäÉÊ¥°¥é¥¿¥ó¡×
11·î12Æü(¿å) Âè7Ìë ¡ÖÁýÌÓÄ®¤Î³¤Á¯¤òËþµÊ¡×
11·î19Æü(¿å) Âè8Ìë ¡ÖÎ±Ë¨¤ÎÌë¤ò°ì¿ÍÆÝ¤ß¡×
11·î26Æü(¿å) Âè9Ìë ¡Ößó¼ò¤ò¶Ë¤á¤ë¡×
12·î3Æü(¿å) Âè10Ìë ¡ÖÌîÌÓ¤Ç°û¤ßÊâ¤¡×
12·î10Æü(¿å) Âè11Ìë ¡Ö´¨¤¤Æü¤Î²ÆìÎÁÍý¡×
12·î17Æü(¿å) Âè12Ìë ¡ÖÅ·¤×¤é¤Ç¤×¤·¤åー¢ö¡×
¢ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¢ä
º£Æü¤â¤·¤¢¤ï¤»¤Ò¤È¤ê¼ò-
Â¼ºê¥ï¥«¥³¤Ï¼ò¤ÈÎÁÍý¤¬²¿¤è¤êÂç¹¥¤¤Ê26ºÐ¡£¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿Å¹¤Ç¤â¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÆÝÊ¼±Ò½÷»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¥ï¥«¥³¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ËÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ò¾ì¤Ç¤Î¤Ò¤È¤ê°û¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤È·è¤á¤¿ÎÁÍý¤È¼ò¤ËÀå¸Ý¤ò¤¦¤Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È½Ü¤ÎÎÁÍý¤È¤ª¼ò¤òÓÏ¤ß―¤½¤ó¤Ê¥ï¥«¥³¤Î¼ò¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ëÍ§¿Í¤ä²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¡Ö°©³Ú¡×¤ÎÂç¾¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¡£¼ò¤ÈÎÁÍý¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ÑëÆá¡¢Á´¿È¤¬¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤×¤·¤åー¡×¤ÈÅÇÂ©¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¥ï¥«¥³¡¢»êÊ¡¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥ï¥«¥³¼ò Season9
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯10·î1Æü(¿å) ¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ¿åÍË ¿¼Ìë24»þ00Ê¬～24»þ30Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ê£Â£Ó⑦ch¡Ë¡¿ £Â£Ó¥Æ¥ìÅì£´£Ë¡Ê£´£Ë⑦ch¡Ë¡¡Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï1½µ´ÖÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Âè£±ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡ÖTVer¡×¤Ç¤Ï¡¢£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êºÇ¿·ÏÃ¤ò1½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®¡£
▶¥Æ¥ìÅìHP¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/
▶TVer¡§https://tver.jp/
¡Ú¸¶ºî¡Û ¿·µ×Àé±Ç¡Ø¥ï¥«¥³¼ò¡Ù(·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)
¡Ú¼ç±é¡Û
¡Ú½Ð±é¡Û ÉðÅÄÍüÆà¡¡
»³ÅÄ¥¥Ì¥ò¡¢³ù´£·òÂÀ¡¢Ìç´Ö¹Ò¡¢ÅÏÉô¿ðµ®¡¢º´¸Å°æÎ´Ç·¡¢Ä¹Ã«Àî¿µÌé¡¢¤·¤ª¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢ÌîÅºµÁ¹°
¡Ú´ÆÆÄ¡Û µ×Ëü¿¿Ï©¡¢¼ãÎÓ¾Ê¿¡¢·¦ÅÄÂÀÏº
¡ÚµÓËÜ¡Û °¤Áê¥¯¥ß¥³¡¢½÷Î¤»³Åí²Ö¡¢µ×Ëü¿¿Ï©¡¢¼ãÎÓ¾Ê¿
¡Ú¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ¿¹ÅÄ¾º (¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ÀîÂ¼¾±»Ò(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢ÀÐ°æ¸÷Íº(¥¨¥à¥í¥Ã¥¯¥¹)¡¢Ì«Ã«¶³»Ë(¥Àー¥¦¥£¥ó)
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û µ×ÊÝÅÄ¾Ä(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢²®Ìî»ËÊâ(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¡
¡ÚÀ©ºî¡Û £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡¢¥Àー¥¦¥£¥ó
¡ÚÀ½ºî¡¦Ãøºî¡Û 2025¡Ö¥ï¥«¥³¼ò9¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.bs-tvtokyo.co.jp/wakako_zake/
¡Ú¸ø¼°£Ø¡Û https://x.com/wakakozake_TV ¡¿ @wakakozake_TV
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û https://www.instagram.com/wakakozake_tv ¡¿ @wakakozake_tv