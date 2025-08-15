元AKB48のタレント峯岸みなみ（32）が14日、インスタグラムを更新。12日、人気YouTuber集団「東海オンエア」のてつや（31）との結婚3周年を迎えたことを報告した。

峯岸は「8月12日、結婚3周年でした。娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなくなったなぁ...と感じています」と報告し、心境をつづった。

また「生活リズムが合わずにすれ違いが起きたり、それぞれがちょっとずつ何かを我慢している代償にぶつかることも増えました」と振り返り結婚記念ショットを投稿。峯岸とてつやは人気マンガ「ギャグマンガ日和」のキャラクター聖徳太子と小野妹子を思わせる、ジャージー姿のコスプレ姿を披露した。長女はかわいらしいくまの着ぐるみを着用している。

峯岸は「つい『普通はこうあるべきでしょ?』みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑）私達だけの夫婦の形、家族の形を模索しながら、これからも仲良くやっていきたいと思います。4年目も温かく見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「みぃちゃんギャグマンガ日和で良かったの??!」「東海の罰ゲーム中かと思った」「え、太子と妹子だよね?」「どんな格好でも可愛くて尊くて好き」とコメントが寄せられている。