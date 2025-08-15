駅なのに行くのも困難？知る人ぞ知る「秘境駅」の魅力【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

川崎市で生まれ育った自分にとって、駅は街の中心にあるものだと思っていた。

しかし、日本はとても広いもので、駅前に集落はおろか、家一軒すらない駅もあると知った。

そういった駅を「秘境駅」と呼ぶ。

辺りには誰一人としておらず、静けさに包まれている。

遠くから列車がやって来た。

降りて来る客がいるはずもなく、運転士以外無人だった列車に自分を乗せ、隣町へと運んでくれた。

あぁ、旅情。

北海道

■留萌本線真布（まっぷ）駅

雪の中に浮かんでいるような秘境駅。秘境駅愛好家に人気の駅だったが、訪問後に廃止になってしまった。

■釧網本線美留和（びるわ）駅

1日の利用者数は3人以下。北海道の小さな駅では、かつての緩急車を駅舎に転用している例が多い。

東日本（青森県・長野県）

■五能線驫木（とどろき）駅／青森県

日本海沿いにあり駅周辺に建物は無い。波音と、時折通る車の音が聞こえるだけの、落ち着いた雰囲気だ。

■飯田線為栗（してぐり）駅／長野県

飯田線は「秘境駅号」という列車が走るほど、秘境駅の密集地。航空写真を見ると、「何故ここに駅が」と驚く。

四国（高知県・徳島県）

■土讃線土佐北川駅／高知県

駅が橋と一体になっている珍しい構造の駅。川の氾濫に備えて線路を付け替えた際、橋梁上に駅が移されたという。

■予土線打井川駅／高知県

急峻な地形に沿って、駅の待合室が鉄骨に支えられて設置されている。列車は上下線合わせて、1日8本のみ。

■土讃線坪尻駅／徳島県

山奥に位置する、まさに秘境駅中の秘境駅。

駅周辺には廃屋があるのみで、車での到達ができない。

（了）