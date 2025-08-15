猫喫茶といえば、猫たちが自由気ままに過ごす姿を眺められる癒やしの空間ですが、その裏側では店員さんたちのきめ細やかなサポートが光っています。今回話題になったのは、猫スタッフたちをお客さんのもとへ積極的に運ぶ店員さんの働きぶり。

猫たちが届けられていく様子は、見ているだけで笑顔になれます。投稿はX（旧Twitter）にて、260.5万回以上表示。いいね数は3.9万件を超えたそうです。

【動画：猫喫茶の店員さんが『ネコスタッフを運ぶ様子』を見てみると……】

裏側でせっせとｗ

今回、Xに投稿したのは「猫喫茶 ネコブ」さん。登場したのは、大阪府にある猫喫茶ネコブの店員さんと猫スタッフたちです。

猫部屋から、お客さんがいるスペースへと猫スタッフを背中に乗せたり抱っこしたりして運ぶ店員さん。猫たちは、特に暴れる様子などなく誘導されるまま乗ったり抱かれたりしながら、お客さんのところへ移動。

猫スタッフたちを運ぶ店員さんの手際も慣れたもの。次々と猫スタッフたちを背中に乗せ、最後の子は両手で抱きかかえ、隣の部屋から猫スタッフたちを連れてきたそうです。これも日頃の訓練の成果ですね。

猫スタッフたちの登場に、お客さんたちも思わず笑顔。その可愛さと微笑ましい光景に心癒された方も多かったはずです。

店員さんの頑張りと猫スタッフたちの可愛さがSNSで話題に！

隣の猫部屋からせっせと猫スタッフたちを連れてきた店員さん。その様子を見たXユーザーたちからは、「凄いですね…布団を抱えるみたいにｗ」「猫ちゃんもスタッフさんも手馴れていらっしゃるw」「大変そうだけど、羨ましい。私もそれやってみたいなぁ」「ニコニコしながら、もう大変よ！って言いたい」などの声が多く寄せられていました。

猫喫茶の癒やしは、猫たちだけでなく、裏でそっと場を盛り上げる店員さんの働きによって支えられています。今日も猫スタッフたちは店員さんの背中や腕に乗りながら、お客さんの元へ笑顔を届けているのです。

Xアカウント「猫喫茶 ネコブ」では、猫喫茶ネコブで働く猫たちの日常が投稿されています。可愛い猫たちの姿は見ていて心癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「猫喫茶 ネコブ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。