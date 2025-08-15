YouTubeチャンネル『きにゃこ物語』に投稿されたのは、娘さんのことが大好きな「きにゃこ」ちゃんが、書道の宿題の邪魔をしてしまう猫あるあるな光景。

微笑ましいふたりの姿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破し、「きにゃちゃんがいつの間にか書道の先生になってたw」「きにゃちゃん可愛すぎます♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：娘が夏休みの宿題に取り掛かろうとしたら……】

書道の宿題

夏休みのある日。広げられた書道バッグの中には、寝転がるきにゃこちゃんの姿が。娘さんが夏休み恒例の書道の宿題に取り組むところだったそうで、早速きにゃこちゃんによる可愛いネコハラも始まったようです。

墨の独特な匂いがたまらないのか、筆巻きへのスリスリが止まらなかったというきにゃこちゃん。さらに、娘さんが過去に練習したであろう半紙をグシャグシャのビリビリに。自由気ままな姿に、娘さんとママさんも思わず笑ってしまったといいます。

書道教室？

続いてきにゃこちゃんは、準備を整えた娘さんの目の前で堂々と寛ぎ始め、なんと墨汁のすぐ側で尻尾をゆらゆら。尻尾が筆になってしまわないようにと、娘さんがしっかりと手でガードしてくれていたといいます。

このままでは始められないので退いてもらうと、きにゃこちゃんは再び書道バッグの中へ戻り、真剣な眼差しで娘さんの書道の様子をじーっと見ていたそう。まるで教え子を見守っているかのようなきにゃこ先生、可愛すぎます！

待ちくたびれた先生

たまに飛び出してきてしまうこともあったそうですが、お願いをすればお利口さんに戻ってくれたというきにゃこちゃん。大好きな娘さんの近くにいたいようで離れず、チラチラと見て様子を気にしたり、真剣に見て待っていたそうなのですが…。

書道バッグにすっぽりと収まりながら、きにゃこちゃんはぐっすり。目を覚ました頃には書き終わっていたそうで、娘さんの素敵な作品がズラリと並んでいたといいます。もしかしたら、これからきにゃこ先生のチェックが入る…かもしれませんね！

投稿には「きにゃちゃん次女ちゃんが夏休みで一緒でとても楽しそうですね」「そのうちしっぽで一筆書きそうな真剣な眼差しが可愛いです」「ちゃんと待つきにゃちゃん賢い」「またたびと思ったのかにゃ！？wスリスリ可愛い」「きにゃこ見てると本当に嬉しそうだね♡一時も離れたくないんだね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『きにゃこ物語』では、きにゃこちゃんと後輩猫そばちゃんの日常の様子が投稿されています。可愛い猫さんたちとご家族のほのぼのとした日々の様子に癒されますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「きにゃこ物語」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。