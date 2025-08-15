【きょうから】ハッピーセット「ポケモン」第2弾 「ひみつのおもちゃ」含む全5種
日本マクドナルドはきょう15日から、ハッピーセット「ポケモン」第2弾（全5種）を発売した。なお、15日から17日までの3日間は「1グループ1会計、3セットの購入上限」となる。22日から第3弾として、全9種が販売される。
【第2弾】ハッピーセット「ポケモン」第2弾の全5種（一覧）
ハッピーセット「ポケモン」は、ピカチュウやイーブイをはじめとしたポケモンや、10月16日発売のポケモン新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』に登場するメガルカリオやメガリザードンXなど“メガシンカ”を遂げたポケモンを含む、色々な仕掛けが楽しめるおもちゃ全8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種。
「ポケモン」の世界を思い浮かべて、手指を動かし、仕掛けの仕組みや働きを考えながら遊べるおもちゃとなっており、ピカチュウやフシギダネなど、色々なポケモンの個性をイメージして（想像力）、モンスターボールを転がしたり、スピナーを回したりして遊ぶことができる。
うまく転がしたり、飛ばしたりする動作には、目で対象の位置を見定めて、手指を器用に操作する、目と手の協調が必要となる。「ヒトカゲのくるくるスピナー」や「メガリザードンXのくるくるスピナー」は、回す場所や位置を考えながらスピナーを回す遊びが楽しめ、図形や空間の認識や手指の器用さ（身体動作）を高めることができる。
■ハッピーセット「ポケモン」
●第1弾（8月8日〜8月14日）
・ピカチュウのしっぽフリフリダッシュ
立体のピカチュウをモチーフにした手転がしのおもちゃ。ローラーがついており、しっぽが前後に動きながら前に進む。
・ヒトカゲのくるくるスピナー
ヒトカゲを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。ヒトカゲを台座から外して、ごっこ遊びも楽しめる。
・メガルカリオの飛び出すバトルディスクランチャー
モンスターボールが描かれた付属カードを的にし、ディスクを飛ばして遊ぶおもちゃ。土台にディスクをセットし、台座の後ろ側にあるボタンを押すと、ディスクが飛び出す。
・ゼニガメのモンスターボールローラー
ゼニガメがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。ゼニガメは前後に動く。
●第2弾（8月15日〜8月21日）
・ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー
ピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃ。手で押すとモンスターボールに乗ったピカチュウが左右に揺れる。
・メガリザードンXのくるくるスピナー
メガリザードンXのパーツを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。パーツを台座から外し、ごっこ遊びも楽しめる。
・フシギダネのモンスターボールローラー
フシギダネがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。フシギダネは前後に動く。
・イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー
イーブイ(メス)を揺らすと切り株からシャカシャカ音が鳴るキーリング。クリップがついており、洋服やカバンに付けて楽しめる。
・ひみつのおもちゃ
どんなおもちゃなのかはあけてからのお楽しみ。
●第3弾（8月22日〜）
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ。品切れの場合は、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。おもちゃはランダム。
●週末プレゼント／8月9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)の3日間
ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セット（オリジナルイラストのピカチュウ1枚＋全5種の中からランダムで1枚）を数量限定でプレゼント。なくなり次第終了となる。
※画像はイメージ。
※数に限りがあるため、なくなり次第終了となる。
※「ハッピーセット『ポケモン』を多くのお子様にお届けするため」同3日間はひとり5セットまでの購入とする。
※おもちゃおよびポケモンカードの種類は、あらかじめ封入されているため、選ぶことはできない。なお、5セットを購入した場合でも、すべての種類のおもちゃ・カードが揃うとは限らない。
※既存のポケモンカードゲームに収録されている「ピカチュウ」と同じテキストを持つカードとなる。
※予期せぬ事態などにより、急遽配布が中止となる場合があり。
※同ポケモンカードは今後、別の方法で配布される可能性があり。
（C）Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, (C), and character names are trademarks of Nintendo.
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
