武田梨奈主演『ワカコ酒 Season9』放送決定 関東飛び出し、北海道や福島でロケ敢行
俳優の武田梨奈が主演を務める『ワカコ酒 Season9』(毎週水曜 深0：00）が10月1日からBSテレ東で放送される。
【画像】店には個性豊かなお酒が並ぶ『ワカコ酒 Season9』場面カット
本作は武田の主演で、「ぷしゅー」の決めぜりふとともに女ひとり酒を堪能する人気グルメドラマシリーズの9作目。
原作は新久千映氏による同名漫画(月刊コミックゼノン／コアミックス)。「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ(26歳)がさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能する。
今回は、酒飲みなら訪れたい魅力的な店の数々に加え、地方ロケも敢行した。北海道の回では、日本最北端の酒造「国稀酒造」見学を皮切りに、北海道留萌市と増毛町で、風光明媚な港町ならではの新鮮な魚介グルメや酒を楽しみ、“るもいひとり呑み手帖”を手に夜呑み文化も体感。福島県の回では、北塩原村・裏磐梯を訪れ、桧原湖や五色沼など美しい湖沼群と雄大な自然の中で“女子旅”を満喫する。
ワカコの行きつけの店「逢楽」の大将（野添義弘）や青柳（鎌苅健太）、会社の同僚であるみぃさん（山田キヌヲ）やアベちゃん（渡部瑞貴）など、おなじみのメンバーも登場する。
また、NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で1週間独占先行配信が決定している。
【コメント】
■武田梨奈
今年1月にSeason8が放送され、こんなにも早くSeason9を迎えられることをうれしく思います。今回は北海道や福島を巡り、動物園にも足を運びます。もちろん行きつけの居酒屋さんや、ディープな飲み屋街にお洒落なバー、そしてラーメンをすすりながらぷしゅーも！足を延ばしたからこそ出会えるその味、人々の温もり。特別な時間を過ごすことにより、日常にもまた特別を感じることができるのかもしれないと、「村崎ワカコ」を通して私自身も体感することができました。夏の暑さと日々の疲れた体と心を、おいしいものや人の温もりで癒やされますよう、そして「ワカコ酒 Season9」がその一部になることを願っています！
■プロデューサー・川村庄子（テレビ東京）
前シーズンから1年経たない中、おかげさまでSeason9を迎えました。今回は関東を飛び出して、なんと北海道の留萌市と増毛町、そして福島県の北塩原村にもお伺いすることができました。「ワカコ酒」一同を温かく迎えてくださった地元の皆さまには、本当に感謝しております。最北端の酒蔵のおいしいお酒や、地元で作られたさまざまなお酒たちと地元グルメに、一同舌鼓を打ちました。そのおいしさと喜びを画面からお届けできるよう、スタッフ一同心を込めて制作致しました。また、武田さんとスタッフで以前からやりたいと思っていた＜動物園＞を巡る回も実現できました。そのように今回も、バラエティ豊かな酒と食と映像になっており、それらを受けてワカコさんも、いつもにも増してさらに多彩でステキな表情を見せてくれています。地方ロケを重ね、寝食をともにしたことで、武田さん、レギュラーキャスト陣、そしてスタッフ一同の結束がさらに強くなりました。きっと画面からも、おいしさとともに、撮影現場の楽しさがにじみ出ているのではと思います。今回も全力で楽しんで制作したSeason9、皆さまもぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。
