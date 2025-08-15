¡Ø¤Û¤óÉÝ¡¡²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù½Ð¸ý²Æ´õ¼ç±é¤Ç´°Á´¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷·èÄê¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤â¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç8·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ ²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ2025¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ç¡¢¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ë¡Ø°¿¤ëÌõ¤¢¤ê¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¡¢¤¦¤·¤í¤Ë¡Ä½Ð¸ý²Æ´õ¤ËÇ÷¤ëÈ±¤ÎÄ¹¤¤½÷À¡Ä
¡¡¡Ø²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ2025¡ÙÍ£°ì¤Î¿·ºî¤Ç½Ð¸ý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø°¿¤ëÌõ¤¢¤ê¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢µï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¯¤¢¤ë½÷À¤¬¥Ø¥ë¥×¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿»ÙÅ¹¤ÇÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶²ÉÝ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡³Þ´Ö¿¿°á¡Ê¤«¤µ¤Þ¡¦¤Þ¤¤¡¿½Ð¸ý¡Ë¤Ï¡¢¶Ð¤á¤ë°û¿©Å¹¤Î»ÙÅ¹¤«¤é¥Ø¥ë¥×¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£1¥ö·î´Ö¤ÎÄ¹´ü¤Ç±óÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬»ÙÅ¹¶á¤¯¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ÏÃë´Ö¤Ç¤â°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇí¤¬¤·¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤êÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éô²°¤Î°Å¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥ë¥×Àè¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¾å¤Ë»Å»ö¤â¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Â¿´¤¹¤ë¿¿°á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿¿°á¤ÎÁ°¤Ë¥Ø¥ë¥×¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¡¢¤ï¤º¤«3Æü¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ï²¿¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÌÀ¤«¤µ¤º¡¢¤¿¤À¡ÖËº¤ì¤¿¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¿¿°á¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÞ¤Ê¶âÇû¤ê¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤ò¤¤¯¡£·üÌ¿¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÇöÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë½÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¡Ø²«Àô¤Î¿¹¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¾åÌî¼ùÎ¤¼ç±é¡Ø¹Ô¤¤º¤ê¤Îå¤Íð¼Ô¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢²¬ÅÄ¾À¸¼ç±é¡Ø±¦¸ª¤Î½÷¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¼ç±é¤Î¡ØSÆ¼»³¤Î½÷¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¡Ø±å¤ß¤ÎÂå½þ¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£·ò¼ç±é¡Ø´é¤ÎÆ»¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î6ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½Ð¸ý²Æ´õ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ ¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù½é½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ï¼Â¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç¤Î¡ÈTHE¤ª²½¤±¡É¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ§Ã£¤¬¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø°¿¤ëÌõ¤¢¤ê¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Èº£Æü¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤ª²½¤±¤ÏËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡ª»£±Æ¤Î¤È¤¤ÏÄ¶»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¤ª²½¤±¤¬Íè¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ ºÇ¶á¡È¥Ò¥ä¤Ã¡É¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖºÇ¶á¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È´Ú¹ñ¤ØÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ï¡È¶õ¹Á¤Þ¤Ç2»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Èµ÷Î¥Åª¤Ë1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÃå¤¯¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»ö¸Î½ÂÂÚ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÅë¾è¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ´Ö¤ËÅþÃå¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê´À¡Ë¡£Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦1Çñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½ ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öº£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï£¶ËÜ¤ÎÎòÂåÌ¾ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºîÉÊ¤¬Í£°ì¤Î´°Á´¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¶ì¼ê¤Ê¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¾¥¯¤Ã¤È¤·¤¿²Æ¤ÎÌë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¡¢¤¦¤·¤í¤Ë¡Ä½Ð¸ý²Æ´õ¤ËÇ÷¤ëÈ±¤ÎÄ¹¤¤½÷À¡Ä
¡¡¡Ø²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ2025¡ÙÍ£°ì¤Î¿·ºî¤Ç½Ð¸ý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø°¿¤ëÌõ¤¢¤ê¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢µï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¯¤¢¤ë½÷À¤¬¥Ø¥ë¥×¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿»ÙÅ¹¤ÇÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶²ÉÝ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡³Þ´Ö¿¿°á¡Ê¤«¤µ¤Þ¡¦¤Þ¤¤¡¿½Ð¸ý¡Ë¤Ï¡¢¶Ð¤á¤ë°û¿©Å¹¤Î»ÙÅ¹¤«¤é¥Ø¥ë¥×¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£1¥ö·î´Ö¤ÎÄ¹´ü¤Ç±óÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬»ÙÅ¹¶á¤¯¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ÏÃë´Ö¤Ç¤â°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇí¤¬¤·¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤êÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éô²°¤Î°Å¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥ë¥×Àè¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¾å¤Ë»Å»ö¤â¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Â¿´¤¹¤ë¿¿°á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿¿°á¤ÎÁ°¤Ë¥Ø¥ë¥×¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¡¢¤ï¤º¤«3Æü¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¡Ø²«Àô¤Î¿¹¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¾åÌî¼ùÎ¤¼ç±é¡Ø¹Ô¤¤º¤ê¤Îå¤Íð¼Ô¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢²¬ÅÄ¾À¸¼ç±é¡Ø±¦¸ª¤Î½÷¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¼ç±é¤Î¡ØSÆ¼»³¤Î½÷¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¡Ø±å¤ß¤ÎÂå½þ¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£·ò¼ç±é¡Ø´é¤ÎÆ»¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î6ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½Ð¸ý²Æ´õ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ ¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù½é½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Ï¼Â¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ç¤Î¡ÈTHE¤ª²½¤±¡É¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ§Ã£¤¬¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø°¿¤ëÌõ¤¢¤ê¤ÎÉô²°¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¶²ÉÝÂÎ¸³¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Èº£Æü¶âÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤ª²½¤±¤ÏËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡ª»£±Æ¤Î¤È¤¤ÏÄ¶»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¤ª²½¤±¤¬Íè¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ ºÇ¶á¡È¥Ò¥ä¤Ã¡É¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖºÇ¶á¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È´Ú¹ñ¤ØÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ï¡È¶õ¹Á¤Þ¤Ç2»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Èµ÷Î¥Åª¤Ë1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÃå¤¯¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»ö¸Î½ÂÂÚ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÅë¾è¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ´Ö¤ËÅþÃå¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê´À¡Ë¡£Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦1Çñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½ ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öº£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²Æ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï£¶ËÜ¤ÎÎòÂåÌ¾ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºîÉÊ¤¬Í£°ì¤Î´°Á´¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¶ì¼ê¤Ê¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¾¥¯¤Ã¤È¤·¤¿²Æ¤ÎÌë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×