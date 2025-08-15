『火垂るの墓』終戦80年の今夜ノーカット放送 声優も舞台と同じ関西地区出身者
1988年公開の映画『火垂るの墓』が、きょう15日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）でノーカット放送される。
【画像】見るの辛い…ドロップのシーン 公開された『火垂るの墓』場面カット
80年前の1945年8月15日正午、昭和天皇により「終戦の詔書（玉音放送）」がラジオで放送された。日本は連合国に対し、無条件降伏を受け入れ、3年8ヶ月におよぶ太平洋戦争は終結した。
今作は、作家・野坂昭如氏が自らの経験をもとに執筆し、「第58回直木賞」を受賞した小説を原作として、高畑勲監督が戦争末期から戦後の混乱期を14歳の少年と4歳の少女が精いっぱいに生きる姿を描いた。高畑監督が追求したリアリティーが随所で徹底され、当時の神戸の町や人々の様子、B29による爆撃の恐ろしさなどが、リアルに描かれている。
声優も舞台と同じ関西地区出身者から選ばれ、空襲で母を亡くした14歳の少年・清太の声を映画公開当時16歳の辰巳努、4歳の妹・節子の声を当時5歳の白石綾乃が演じている。
【「金曜ロードショー」今後の放送ラインナップ】
8月15日『火垂るの墓』（※ノーカット）
22日『崖の上のポニョ』（※ノーカット）
29日『もののけ姫』（※ノーカット）
9月5日『ペット2』（※本編ノーカット）
