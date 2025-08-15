タレントのホラン千秋が１３日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）にゲスト出演。人生の「余白」を求めている現在の心境を明かした。

８年間キャスターを務めたＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」を今年３月に卒業したホランは、近況を聞かれると「毎月、海外に行かせてもらって。旅行に行きたくても行けなかったなってのを取り戻して。好きなことをもう１回、探し直してる」と明かした。

その上で「余白がないと、本当にやりたいものが来た時にそれに飛びつけるだけの体力もないし。物理的に時間的な余裕もないから『あぁ、やりたかったな』ってのがあるじゃないですか」と続けると「余白は肩を叩かれて作るんじゃなくて、自分で作っていくことが大事、本当に」と持論を展開。

「自分でこれは余白になったじゃなくて、余白にしますっていう決断をする。そうすると、その余白は何かを犠牲にして余白にしてるから、そこを埋めるのは何か、とっても大切な物で埋めなきゃって気持ちにもなるんで」と続けると「人生、余白があっていいし、自分で余白にすると決断していくことが大事だなってフェーズに入った」と自身の思いを明かしていた。