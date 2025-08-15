◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 聖隷クリストファー―西日本短大付（１５日・甲子園）

１５日の２回戦で西日本短大付（福岡）と対戦する聖隷クリストファーは１４日、兵庫・西宮市内で約２時間の調整を行った。校名にカタカナが含まれるチームは、春夏合わせ過去６校が甲子園に出場も、１大会で２勝したチームはない。県勢は夏の聖地で福岡勢に２戦２敗。しかも、ともに初出場だった静岡市立と東海大一（現東海大静岡翔洋）が敗れている。ジンクスを吹き飛ばし、カタカナが含まれる校名として初の２勝へ、４番の渡部哉斗一塁手（３年）が、得点源になることを誓った。

４番・渡部哉は「走者が出ていれば、自分の一本でかえすような打撃がしたい」と勝負への覚悟をにじませた。９日の明秀学園日立戦（５○１）の初回、２死三塁から先制の左中間二塁打を放った左打者は腕をぶす。

西日本短大付には、３季連続で甲子園のマウンドに立つ右腕・中野琉碧（３年）と左腕の原綾汰（３年）がいる。両投手とも球速は１３０キロ台半ばと驚くようなスピードはないが、制球力に優れ、初戦の弘前学院聖愛（青森）戦で好投した。チームは２人への対策を練る。この日、４番打者は左腕の高部陸（２年）と右腕の上田一心（３年）を相手にシート打撃を行い、最後は左右の打撃投手相手に汗を流した。「調子は悪くない」と攻略へ手応えは十分だ。

校名にカタカナが入った学校の甲子園出場は春夏合わせて聖隷で７校目。勝利を挙げたのは５校目となる。秋田経法大付時代の１９８９年に夏４強入りしたノースアジア大明桜（秋田）は、２０２０年に現校名に変更以降、１勝どまり。２勝すれば、カタカナ校名校としては初の快挙だ。渡部哉は進学する前に「校名は気になりました」と話すが、「キリスト教という印象だけで、何をするのかわからなかったのですが、普通の学校と変わらない」と笑う。

県勢と福岡勢の甲子園での対戦は６２年に静岡市立が久留米商に０―５、６５年には東海大一が、前巨人監督の原辰徳さんの父・貢さんが率いた三池工に１―１１で大敗している。同じく初出場校だった２校の借りを返し、歴史に名を刻む一戦とする。（伊藤 明日香）

〇…エース左腕の高部は、「初戦の時よりもどんどん調子が上がってきている」と状態の良さを感じている。２回戦の相手である西日本短大付は、今年のセンバツで３本塁打、夏の初戦でも１発が出ており、長打力のある強力打線だ。「振りが強く、さまざまな球にも対応してくると思いますが、その中でも相手も隙があるはず。そこを見極めて投げ込みたい」と気合を込める。初戦は万全ではなく、変化球が多くなったが、それでも１失点。上り調子での試合で再度好投を目指す。