米１０年債利回りは上昇 米ＰＰＩが予想以上の上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 米ＰＰＩが予想以上の上昇＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.728（+0.054）

米10年債 4.287（+0.054）

米30年債 4.876（+0.050）

期待インフレ率 2.396（+0.020）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。朝方発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想以上の上昇となったことで、米雇用統計から米消費者物価指数（ＣＰＩ）の雰囲気が後退している。



さすがに前日まで高まっていた利下げ期待が後退し、短期金融市場では完全に織り込んでいた９月の利下げ期待が９０％程度の確率まで低下。それでも利下げをほぼ確実視しているとも言えるが、少なくとも一部で出ている０．５０％の大幅利下げは無さそうだ。



２－１０年債の利回り格差は＋５５（前営業日：＋５６）とほぼ変わらず。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

