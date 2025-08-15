全国3都市を周りながら5週に渡って視聴者の皆様に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。2週目の今回は、先週に引き続き沖縄県での出張収録！首里城からお届けする。

琉球王国時代の王城であり、2000年に世界遺産に登録された首里城。2019年に起こった火災で、奉神門から先の大半が焼失してしまった。MC藤井隆とMC井上咲楽は、首里城公園センター解説員に復元作業の進捗について伺いつつ、城内を見学。完成は来年の秋予定だが、今年の秋頃には正殿が見えるようになるのだとか。

そして新婚トークは、首里城公園内で行うことに。妻はなんと、沖縄ミスコン界の3冠女王！2017年に「泡盛の女王」、2019年に「ミス沖縄」、そして結婚後の2023年、29歳のときには琉球王国時代の歴史を伝えていく観光大使、「首里城王妃」の座に輝いている。

一方の夫は、本人いわく「家族全員ミーハー」。鹿児島県の離島、徳之島出身で、芸能人を見る機会がほぼなかったもあり、パチンコ店の営業やテレビのロケがあれば見に行くような家庭で、この日も両親が徳之島から観覧に来ていた。

そんな2人の出会いは5年前の冬。沖縄市在住の妻が、大学時代の友人が集まるからと、珍しく那覇市へ出かけたときのこと。女子5人、誰も彼氏がいなかったノリで、「声をかけられたら、いったんついて行こう」というノリに。夫は夫で、徳之島の友人が沖縄で結婚式を開いた流れで、せっかくだから国際通りで呑もうと、たまたま訪れた居酒屋で隣同士になったという。

ところが夫は酔い潰れ、2人の間に会話はなし。しかし翌日、夫がインスタグラムを見てみると、「昨日見た子」のアカウントを発見！「泡盛の女王」かつ「ミス沖縄」で、フォロワーも桁違い。酔って記憶をなくしたことを後悔し、すぐにDMを送り食事に誘う。

それに対し、今まで“ちゃんとしてる”友人ばかりで、夫のようなヒゲ男と縁がなかったことから興味をもち、2人で居酒屋へ行くことにした。

しかし当日、夫が繰り出すのは、「会った一番すごい有名人は誰か」「給料はいくらか」など、「ミス沖縄」への質問ばかり…。約2時間、自分への感情がわからず妻は困惑。そこから3カ月に1度ほどのペースで、「時々会う友達関係」になっていく。そのきっかけも、見ていたテレビに妻が出ていたから、といったミーハーな原動力…。しかし会うたびに花束をくれる夫のギャップに妻は惹かれだし、夫も「会うたびにだんだん好きに」なっていったという。

そんな不思議な関係が続いて1年。夫と小学校からの付き合いで、徳之島に住む親友が「沖縄で一緒に遊ぼう」と誘ってきたことが転機となる。実はその友人、「新婚さん」の出張収録で、2025年1月12日に放送した漁師さん！この日も観覧に来てくれていた。

夫は親友を観光へ連れて行こうにも、美ら海水族館ぐらいしか知らない。そこで観光行事親善大使の「ミス沖縄」である妻に、ダメ元で電話したところ、まさかのOKが！「沖縄県をPRする立場として断れない」からと、3人で観光地を巡ったという。

シメの居酒屋に行ったとき、夫の親友が「2人はどういう関係なの？」と質問。友達だと言いながらも、お互い「いいと思っている」とわかり、「もう付き合えよ！」とけしかけられたことで、ようやく交際がスタートした。

その翌日、予想外の事件が…！夫は徳之島に帰省し、両親と呑んでいたところ、母が「最近彼女はどうなの？」と訊いてきた。ドヤ顔で「ミス沖縄と昨日付き合った」と自慢するも、まったく信じてもらえない。そこで必殺技、Google検索で、安倍元首相と写る記事を見せつけたところ、夜中3時だったにもかかわらず、夫の母は「テレビ電話しなさい」と寝ていてすっぴんだった妻に強襲！さらに「明日、徳之島に来なさい」との無茶ぶりが…。

その日のフェリーは朝7時。妻は4時間で準備し、8時間かけて島へ訪れたところ、その間、夫と連絡が一切つかず、港に着いても誰もいない。電話をすると、夫は明らかに寝起き声…。母ともども全く覚えておらず、大パニックに！その日の夜は夫の妹の成人祝いで親戚一同が集結し、大盛り上がり 浮かれた夫は周囲の人々に「ミス沖縄」だと自慢紹介。珍妙な両親への挨拶となったものの、距離は一気に縮まり、2022年11月の結婚へと至った。

ラストは夫からのサプライズ！「こういう機会なので手紙を書いてきた」という思いのこもった内容に、妻から美しい涙がこぼれ落ちる！

