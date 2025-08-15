¹ÎÍ¹â¹»¤Î»ö°Æ¤Ç¸«¤¨¤¿¹Ã»Ò±à¶¯¹ë¹»¤Î¹½Â¤ÌäÂê
½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¹ÎÍ¤ÎËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¤³¤Î8·î¡¢É®¼Ô¤Ï²Æ¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤¦¡ÖLIGA¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¡×¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£10Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¿·½½ÄÅÀîÄ®±Äµå¾ì¤Î¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ò´ÑÀïÃæ¤Ë¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤¬¹Ã»Ò±à2²óÀï¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¤ËÀÜ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿ô¿Í¤Î¹â¹»Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤¿¤¬¡Ö¹ÎÍ¹â¹»¤¬½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ã»Ò±à¤Î»î¹ç¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃÏÊýÂç²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÇË¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³Ø¹»¤Ï¡¢Æ±¤¸²Æ¤òÀï¤Ã¤¿¡ÖÆ±»Ö¡×¡ÖÃç´Ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì¹»¤¬¡ÖÌµÇ°¤Î¼Âà¡×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ë¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È°ì¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Î»ØÆ³¼Ô¤â¼ó¹Î¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï½ÅÁØÅª¤À¡£
¡ ¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ë°ÍÁ³»Ä¤ë¤¤¤¸¤á¡¢Ë½ÎÏÂÎ¼Á¡×¤ÎÌäÂê
¢ ¡ÖÃÏÊý¹âÌîÏ¢¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¡×¤ÎÌäÂê
£ ¡ÖSNS¤Ë¤è¤ë³È»¶¡¢±ê¾å¡×¤ÎÌäÂê¡£
¢£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÏÀ¤¸¤¿¤¤¡£
º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿49¹»¤ÎÌîµåÉô°÷¿ô¾å°Ì10¹»
¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë164¿Í
»ÔÎ©Á¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë116¿Í
À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë115¿Í
·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë109¿Í
²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë108¿Í
ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë104¿Í
Åì³¤ÂçÀ±æÆ¡Ê·§ËÜ¡Ë103¿Í
´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë98¿Í
Ãæ±Û¡Ê¿·³ã¡Ë98¿Í
²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë95¿Í
¹ÎÍ¹â¹»¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤¬¡¢100¿Í°Ê¾å¤ÎÉô°÷¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¹â¹»¤Ï7¹»¤¢¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¿ô¤Ï20¿Í¤À¡£3³ØÇ¯90¿ÍÄ¶¡¢1³ØÇ¯Åö¤¿¤ê30¿Í°Ê¾å¤ÎÉô°÷¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤µ¤¨¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Éô°÷¤¬ÂçÈ¾¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô°÷¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëµå¾ì¤Î±þ±çÀÊ¤Ç¡¢±þ±ç¤ò¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥²¥¢¥²¥Û¥¤¥Û¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤ÎÆÈÆÃ¤Î±þ±ç¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡×¤òÌ´¸«¤Æ¶¯¹ë¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì±þ±çÀÊ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¤Ç°úÂà¤¹¤ë3Ç¯À¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¸·¤·¤¤µ¬Î§¤¬¤¢¤ë¡ÖÌîµåÉôÎÀ¡×
¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶¯¹ë¹»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÌîµåÉôÎÀ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢Éô°÷¤Ï¤³¤ÎÎÀ¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîµåÉôÎÀ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤µ¬Î§¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£²¼µéÀ¸¤Ï¾åµéÀ¸¤ËÀäÂÐÉþ½¾¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎPL³Ø±à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¼µéÀ¸¤¬¾åµéÀ¸¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤Þ¤Ç¤¹¤ë¡ÖÉô²°»Ò¡×¤Î½¬´·¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°§»¢¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¹ÎÍ¹â¹»¤Î³Ø¹»°ÆÆâ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÌîµåÉô¤Î¡ÖÀ¶É÷ÎÀ¡×¤Î1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«6»þÈ¾¤Îµ¯¾²¡¢Ä«¿©¤Î½àÈ÷¤Ï1Ç¯À¸¤¬Ã´Åö¡¢19»þÈ¾¤ÎÍ¼¿©¤Ï°ìÀÆ¤ËÀÝ¤ë¡£10»þÈ¾¤Ë½¢¿²¤È¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºÙ¤«¤¯·è¤á¤é¤ì¡¢À¸ÅÌ¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¤Ê¤É¤Ï¡ÖÂ©¤¬¤Ä¤Þ¤ë¡×»×¤¤¤¬¤¹¤ë¡£Æ±À¤Âå¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éô³è¤ä½Î¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥²¡¼¥à¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¡¢Í§Ã£¤È¤ÎÍ·¤Ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌû¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£
¶¯¹ë¹»¤ÇÎÀÀ¸³è¤¹¤ëÌîµåÉô°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö½¤¹ÔÁÎ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£ÎÀ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¾åµéÀ¸¤Ï¾ï¤Ë²¼µéÀ¸¤Ë°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°§»¢¤Ê¤É¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤Ï³ØÇ¯Ìµ´Ø·¸¤Î¡Ö¼ÂÎÏ¶¥Áè¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£²¼µéÀ¸¤¬¾åµéÀ¸¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÎÀÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾åµéÀ¸¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë¡£¤³¤ÎÌ·½â¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÌîµåÉôÎÀ¤Ï¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¾å²¼´Ø·¸¡×¤È¡Ö¼ÂÎÏ¼çµÁ¡×¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì·½â¤ËËþ¤Á¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬Éô°÷´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ¸¤ß¡¢Ë½ÎÏº»ÂÁ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£¤Î»þÂå¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤â»Ä¤ë
1986Ç¯¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿PL³Ø±à¤ÎÌîµåÉôÎÀ¤ÇÌîµåÉô°÷¤¬»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤¿¾åµéÀ¸¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿²¼µéÀ¸¤ò¤¤¤¸¤á¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤â¶¯¹ë¹»¤Ï¡¢100¿Í°Ê¾å¤ÎÉô°÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ï¤³¤ÎÃæ¤«¤éÍË¾Áª¼ê¤ò¤è¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô°÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌîµåÉô¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¡¢Å¾¹»¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï»ýµ×Áö¤ò¤µ¤»¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿Éô°÷¤ËÂàÉô¤ò´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ï¡ÖÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Ï40¿Í¤â¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤¬¡¢3Ç¯¤Ç¤Ï10¿Í°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬Âà³Ø¡¢Å¾¹»¤»¤º¤Ë³Ø¹»¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÃæ¡¢»ä³Ø¤ÏÀ¸ÅÌ½¸¤á¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤â³Ø¹»Â¦¤Ï³ØÀ¸¿ô¡¢³ØÈñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂà³Ø¡¢Å¾¹»¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤ÎÉô°÷¤òÍÊ¤¹¤ë³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò1·³¡¢2·³¡¢3·³¤ËÊ¬¤±¡¢³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¥³¡¼¥Á¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿Áª¼ê¤Î»ØÆ³¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ²»¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ëÉô°÷¿ô¤ÏÌÂÏÇ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ï¤·¤¬¡ÊÌÌÅÝ¤ò¡Ë¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¹¤Þ¤Ç¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¥ï¥ó¥Ð¥¹¤È¤Ï¥Ð¥¹1Âæ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¿Í¿ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê40¿Í¤Î¤³¤È¤À¡£
»ö¼Â¡¢ÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¹»¤Ê¤É¤Ï1³ØÇ¯½½¿ô¿Í¡¢3³ØÇ¯Ìó40¿Í¤Î¡ÖÄê°÷¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Êº£Ç¯¤Ï38¿Í¡Ë¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¿ô¡¢³ØÈñ³ÎÊÝ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉô°÷¤òÆþ³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
ÎÀÀ¸³èÃæ¿´¤ÎÌîµåÉô¤ÎÌäÂêÅÀ
ºÇ¶á¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éô°÷¤¿¤Á¤À¡£Èà¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤âº£¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¶¯¤¤ÎÀÀ¸³èÃæ¿´¤ÎÌîµåÉô¤ÎÂÎÀ©¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î»ö°Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÀ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿1Ç¯À¸¤ò2Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬ÆñµÍ¤·¡¢Ë½ÎÏº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹°µ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º³ºÙ¤Ê»ö·ï¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»Ìîµå¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
15ºÐ¤«¤é18ºÐ¤È¤¤¤¦Ì¤½Ï¤Ê¼ã¼Ô¤Ë¡¢Âç¿ÍÆ±ÍÍ¤Î¼«À©¿´¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¹ÔÆ°¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤³¤ì¤Ï²Ã³²¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤òºî¤Ã¤¿¡ÖÂç¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡×¤âÂç¤¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸øÎ©¹â¹»¤Ç¤ÏÌîµåÉô°÷¿ô¤¬¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¤Ç¤â¡¢9¿Í¤ÎÉô°÷¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¡×¤òÁÈ¤à¥±¡¼¥¹¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¸øÎ©¹»¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢»ä³Ø¤È¸øÎ©¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ3Ç¯´Ö¥Ù¥ó¥Á³°¤Ç²á¤´¤¹¤è¤ê¤â¡¢¸øÎ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤É½¼¼Â¤·¤¿¹â¹»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤¬¡¢½¼¼Â¤·¤¿Îý½¬´Ä¶¤ò´°È÷¤·¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡Ö¹Ã»Ò±à¡×¤È¤¤¤¦»ä³Ø¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö»ä³ØÌµ½þ²½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸øÎ©¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦¸øÎ©¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£¤¢¤ë¸øÎ©¹â¹»¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÊÛ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö³Êº¹¡×¤âº£¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¸½¼Â¤Ê¤Î¤À¡£
·ÄØæµÁ½Î¹â¹»ÌîµåÉô¤ÏÉô°÷100¿ÍÄ¶¤À¤¬ÎÀ¤Ï¤Ê¤¤
Éô°÷¿ô¤¬100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç½êÂÓ¤Î»ä³Ø¤Ç¤â¡¢Éô°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾®¤µ¤¤±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿·ÄØæµÁ½Î¹â¹»¤¬¤½¤¦¤À¡£2023Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ÄØæµÁ½Î¹â¹»ÌîµåÉô¤â100¿Í¤òÄ¶¤¹Éô°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼«Âð¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï·ÄØæ¤ÎÌ¾À¼¤ËÆ´¤ì¡¢Â¾ÃÏÊý¤«¤éÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸ÅÌ¤Ï¿Æ¤¬½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤½¤³¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤Î·ÐºÑ¾ò·ï¤¬É¬Í×¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÄØæ¹â¹»¤Ç¤Ï¡ÖÁª¼ê¡×°Ê³°¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¡¢Éô°÷¤ËÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤ÎÍ¥¾¡»þ¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥Á¡¼¥Õ¡×¤È¤·¤ÆÂÐÀï¹»¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¤¿Éô°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¥Ç¡¼¥¿ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3Ç¯¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¹â¹»À¸³è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë²ó¤Ã¤¿Éô°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Á¤Ë¡¢Âç³ØÌîµåÉô¤Ç¤â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²ó¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Âç³ØÌîµåÉô¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¡¢¹â¹»ÌîµåÉô¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡Ö³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
·ÄØæ¹âÌîµå¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¹µ¤¨Áª¼ê¤Î¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö»ä³Ø¤ÎºÇ¹âÊö¡×·ÄØæµÁ½Î¤À¤«¤é²ÄÇ½¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹âÌîÏ¢²òÂÎ¡×¡Ö¹â¹»Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤ÎÀ¼¤â
¤Û¤«¤Î»ä³Ø¤Ç¤âÌîµåÉôÎÀ¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌîµåÉôÎÀ¤òËþÇÕ¤Ë¤¹¤ëÉô°÷¤Î³ÍÆÀ¡×¤Ë·ìÆ»¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÉô°÷¤¿¤Á¤ò¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤Î²¹¾²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ÖÌîµåÉôÎÀ¡×¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ëÉô°÷¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢²þÁ±ºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö°ì¿Í°ìÌòÁ´°÷¼çÌò¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤â¡¢Âà³Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²¼µéÀ¸¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼çÌò¤Ê¤Î¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
º£¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»ö°Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¹âÌîÏ¢²òÂÎ¡×¡Ö¹â¹»Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµå¿ôÀ©¸Â¡×ÌäÂê°ÊÍè¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶ñ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ã¤¤ÎÏ¤Ç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¹ÎÍ¹â¹»¤Î»ö°Æ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÅØÎÏ¤ò¡ÖÌµ¡×¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¹Èø ¹¸ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë