戦後80年を迎える2025年。終戦の日を前にして、原子爆弾が投下された広島県と長崎県では、原爆死没者に対する追悼と平和への祈りが捧げられた。

しかし、平和公園で行われた平和式典で広島県の湯崎知事は「法と外交を基軸とする国際秩序は様変わりし、剥き出しの暴力が支配する世界へと変わりつつあり、私たちは今、この繁栄がいかに脆弱なものであるかを痛感しています」と述べている。今、世界のそこかしこで鳴り響いている戦争の足音は、今、私たちが目を背けてはならない現実でもある。

そんな戦後80年の節目に放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、長い時間をかけて戦中から戦後にいたるまで、激動に揺れる日本の情勢が描かれてきた。その中心にいたのは、戦時下の抑圧された日本に息苦しさを覚えながら、戦争の前線で起こる食糧難や飢餓を経験した嵩（北村匠海）と、軍国主義の高まりとともに愛国思想に染まっていくのぶ（今田美桜）のふたりだ。

これまでも多くの朝ドラでは、戦争による分断と喪失を克明に映し出してきた歴史がある。昨年放送された『虎に翼』（2024年度前期）の第40話で、幸せの真っ只中にいた優三（仲野太賀）が寅子（伊藤沙莉）に見送られて出征する場面は、今も多くの人の脳裏に焼きついている光景だろう。

しかし、戦中戦後の日本に生きる人々の価値観の変容を、ここまでストーリーに反映させた朝ドラはあっただろうか。「戦争が大っ嫌いです」と口にして戦地へ赴いた嵩と、戦争を肯定することに迷いを感じながらも、子どもたちにはお国のために奉公するよう教えを説いたのぶ。特に本作は正反対な主人公ふたりの視点から、加熱する軍国主義の圧力と戦争が反転させる正義の在り方を描いているところが稀有な点である。

日中戦争が勃発して以降、国に扇動されて高揚していく民衆の熱狂が渦巻く日本において、『あんぱん』では多くのキャラクターが戦争を否定してきた。

嵩は思い出のシーソーでのぶに渡したプレゼントをつき返されたとき、「美しいものを美しいと思ってもいけないなんて、そんなのおかしいよ」と言い放つ。反戦への思いとは裏腹に、激化の一途をたどる戦争に巻き込まれていく彼は、それでも上陸した中国・福建省で「これのどこが正義の戦争なんだ」と健太郎（高橋文哉）に問いかける。

そして、現地の人に紙芝居を見せる宣撫班の活動を経て、過酷さを増していく戦場で嵩が目の当たりにしたのは、立場や状況で呆気なく反転する正義と憎しみが引き起こす復讐の連鎖。終戦後、のぶに語りかけた「正しい戦争なんてあるわけがないんだ」というセリフは、間違いなく彼の心に刻まれた傷の深さを物語っていた。

そんな嵩と小倉で再会を果たした千尋（中沢元紀）もまた、戦争によって愛する人に思いを伝えられなかった後悔を迷うことなく口にする。「この戦争がなかったら」と繰り返し叫ぶ千尋の姿は、あの時代を生きた人々が胸に秘めていた心の叫びのようにも思えた。

さらに、戦地に赴かずとも、戦争を憂い、否定する人々の姿はたびたび映し出されてきた。想い人だった豪（細田佳央太）を戦争で失い、のぶに「うちはもう戦争なんかに関わりとうない」と話す蘭子（河合優美）。日本人義勇兵として欧州大戦（第一次世界大戦）に参戦して、空腹のなか塹壕で仲間の死を目にした草吉（阿部サダヲ）。陸軍から乾パンの製造を依頼される名誉を断ってでも、ふたりは強い意思で戦争への加担を拒もうとした。

何より印象的だったのは、大勢の人々が武運長久を祈って嵩を戦地へと送り出すなか、ただひとり嵩の母・登美子（松嶋菜々子）が「絶対に生きて帰ってきなさい」と揺るぎない信念で発言したシーン。時代の空気にも安易に流されることなく、毅然とした態度で息子の帰還を第一に考える。祖国の役に立つことが当たり前とされていたあの時代において、登美子の言葉は誰もが口にできなかった、けれど本当は息子に伝えたかった本心を代弁したセリフでもあった。

一方で、従来の朝ドラヒロインが戦争に抗う存在として描かれてきたなか、のぶは女子師範学校の教えをもって教師となり、「愛国の鑑」として国のために戦うことを奨励する人物になっていた。子どものころのまっすぐでハチキンな彼女を見ていたからこそ、その純粋さゆえに愛国思想に染まっていく姿に、身近な日常に侵食する戦争の恐ろしさを身にしみて感じる。

今でこそ、漫画家の夢に向かって仕事を辞める覚悟を決めた嵩と、彼の夢を叶えるために寄り添うのぶの姿が映し出されているが、ふたりには戦争の惨禍を目の当たりにして、生きる意味を見失っていた日々があった。

そして、これまで戦中戦後の時代を真っ向から描いてきたからこそ、彼らが苦悩を超えた先にも諦めず追い求める“逆転しない正義”は、視聴者の誰もが心待ちにする希望の象徴にもなった。

のぶと嵩の勇姿を最後まで見届けるためにも、彼らが歩んできた戦争の歴史を忘れないでおきたい。ふたりが物語を走り抜ける、そのときまで。（文＝ばやし）