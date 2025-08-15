巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催する。

首脳陣と選手全員が長嶋さんの代名詞で永久欠番の背番号3のユニホームを着用。セレモニアルピッチを球団OBで愛弟子の松井秀喜氏（51）が務めることが14日に発表された。試合前に特別映像を流し、試合球やベースはキービジュアルの「FOR3VER」をデザインした特別仕様。来場者全員に「長嶋語録ステッカー」を配布する。同日はイースタン・リーグの西武戦（Gタウン）、慶大との3軍戦（ジャイアンツ球場）でも3番のユニホームを着用する。

特別な一戦を前に主砲の帰還も近づいている。左肘じん帯損傷で離脱中の岡本は既に2軍7試合で18打席を消化し、2試合で三塁守備にも就いた。15日に出場予定のイースタン・リーグの西武戦（Gタウン）で2打席に立てば、1軍復帰まで「20打席」とした目安に到達できる。

ただ、阿部監督は「無理せず、完璧になってから戻ってきてほしい」と話し、岡本自身も「徐々に良くしていきたい」と慎重な方針。あくまで状態を見極めてからになるが、追悼試合で復帰する可能性はゼロではない。（青森 正宣）