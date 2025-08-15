天海祐希主演『緊急取調室』シリーズ完結編となる映画が10.26公開決定！ 「大感謝プロジェクト」始動
天海祐希主演ドラマ『緊急取調室』の第5シーズンが、テレビ朝日系にて10月より毎週金曜21時に放送、さらにシリーズ完結編となる『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が12月26日より公開されることが決まった。
天海演じるたたき上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。井上由美子が手掛ける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の《密室の戦場》で行われる《銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘》を描いてきた。
これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、2021年に放送された第4シーズンは「東京ドラマアウォード2022」にて優秀賞を受賞した。そんな『緊急取調室』が、12年の時を経てついに完結する。
第4シーズン（2021年）では、物語の主軸を担うキントリがまさかの解散。新たな配属先でおのおの別の道を歩むことになったのだが…。
第5シーズンでは、新春ドラマスペシャル（2022年）に続き、キントリが久々にして待望の再結成を果たすことに。真壁有希子（天海）を筆頭に、管理官・梶山勝利（田中哲司）、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）―鉄壁の取り調べチームが毎回、シリーズ史上最強の被疑者たちに敢然と立ち向かっていく。
もちろん、速水もこみち＆鈴木浩介が演じる警視庁捜査一課殺人捜査第一係の名コンビ「もつなべ」や、大倉孝二が演じる警視庁副総監・磐城和久ら、おなじみの面々も登場。腐れ縁（?）の頼もしき仲間たちと連携しながら、キントリがマル裸にしていく被疑者たちの《知られざる顔》とは?
国家の最高権力＝内閣総理大臣と直接対決する劇場版に向け、劇場版と連動するエピソードも交えながら、新たなるキントリの活躍に焦点を当てる第5シーズン。これまでのシーズンからさらにパワーアップ、どんな強敵を前にしても決して折れず、事件の裏に隠された《真実》をつまびらかにしていく。
『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』では、超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）は災害対策会議に10分遅れて到着。さらに、その「空白の10分」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、総理大臣襲撃事件が発生。真壁有希子（天海）らキントリチームは森下の取り調べを開始するが、森下は犯行動機を語らないどころか、取調室に総理大臣を連れて来いと無謀な要求を繰り返す。森下の取り調べが行き詰まる中、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がる―。
有希子は真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出すが…。熟練のチームワークと緊迫の心理戦。キントリはすべてを懸けて、前代未聞の取り調べ…内閣総理大臣との最後の闘いに挑んでいく。
シリーズ完結にあたり、ファンへの感謝を込め、連ドラ＆映画を包括する「緊急取調室 大感謝プロジェクト」も始動した。主演・天海も「ファンの皆さまに『ありがとうございます。お待たせしました』という気持ちを込めて、もうひとつ弾みをつけたい！ 皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも『良い締めくくりに絶対したい』と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたい」と声を弾ませる。プロジェクトの内容は特設HPに掲載される。
さらに、『緊急取調室』の軌跡をたどる特別PR動画2本が、YouTubeテレ朝ドラマ公式chおよびYouTube東宝MOVIEチャンネルで公開された。
キントリの歴史を振り返る動画『「緊急取調室」 完結までの12年』では、まだギスギスしていたキントリ結成時から、どんどん結束力を固め、解散など幾多の危機も共に乗り越えてきた仲間たちの軌跡が描かれている。そこには、元祖キントリ・メンバーを演じた大杉漣さんの姿も。
さらに、過去に登場した被疑者たちもフィーチャー。取り調べにおけるハイライトを凝縮した動画『「緊急取調室」歴代被疑者 完全収録SP』も公開となった。
ドラマ『緊急取調室』第5シーズンは、テレビ朝日系にて10月より毎週金曜21時放送。『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』は、12月26日より公開。
※天海祐希のコメント全文は以下の通り。
■天海祐希（真壁有希子・役）コメント全文
この度、ようやく劇場版を公開できる運びとなりました。そんな中、12年にわたって“キントリ”を愛し、公開を待ってくださっていたファンの皆さまに「ありがとうございます。お待たせしました」という気持ちを込めつつ…もうひとつ弾みをつけたい！ そんな思いが実を結び、連続ドラマで“キントリ”をもう一度スタートできる“チャンス”を頂きました。
SNSなどで発信してくださるコメントからもひしひしと伝わってくる、皆さまの思いがちゃんと満たされるように…私たちも「良い締めくくりに絶対したい」と前向きな気持ちでいますし、さらなるパワーを持って頑張りたいです。
“キントリ”は第1シーズンの時から、まるで親戚が集まっているような楽しい現場。現在はさらに絆が深まっております。実は数カ月前にも、でんでんさん・コヒさん（小日向文世）・田中（哲司）さんと4人でお気に入りのお食事屋さんに集まったんですよ。そこでも「連ドラをもう一回できるのは、本当にありがたいよね」という話になりました。ちなみに、おじさまたちは「一番喜んでいるのは僕たちかもね」とおっしゃっていたのですが…実を言うと、手強き被疑者と対峙する長丁場の取調室シーンは、毎回怖いんですよ！ 年齢的に体力などが落ちる一方で、自分自身に課すものは年々大きくなりますから。でも、そこに向き合う精神力と経験値、表現力は年々上げていきたい！ “今の私だからこその課題”に楽しく挑戦していきたいし、最後には絶対勝ちたいです。また、おじさまたちをまとめる力も年々上がっていると思っていますので（笑）、発揮していきたいですね。この12年の総結集…“全・天海祐希”でおじさまたちをまとめ、“キントリ”ならではのチーム力と皆さまへの感謝の気持ちが込もった放送になるといいなと思っています。
