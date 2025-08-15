「インチキだよと思うぐらい、コントロールがいい」阪神強さの要因を球界OBが分析　24歳左腕の存在、チーム内競争にも言及「いい人を優先して使っている」

救援左腕の及川も安定したピッチングを続けている（C）産経新聞社

セ・リーグ首位の阪神は8月15日から巨人の本拠地東京ドームで3連戦を戦う。

同カードの16日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、元巨人でヤンキースGM付き特別アドバイザーの松井秀喜氏がセレモニアルピッチを務めるなど、大きく注目を集めていきそうだ。

【考察】阪神優勝M28でほぼ確実か ︎『昨年と〇〇が違う ︎』強さの要因を分析 ︎佐藤輝明40本超えなるか…本塁打＆打点リーグトップで三冠王の可能性も ︎【プロ野球】

また何といっても優勝マジック「26」と、ペナントレースを独走する阪神の強さの背景にも改めて球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は14日までに自身のYouTubeチャンネルに「【考察】阪神優勝M28でほぼ確実か!?『昨年と〇〇が違う!!』強さの要因を分析!!佐藤輝明40本超えなるか…本塁打＆打点リーグトップで三冠王の可能性も!!【プロ野球】」と題した動画を更新。今季のチームの強さの要因に考察を加えている。



まずチームとしては「スキがない」としながら、12球団トップのチーム防御率や、打線においてもリーグトップの「83盗塁」を記録していることにも着目。たとえ打てなくても足をからめた攻撃もできるなど、全方位で高いレベルの戦いができているとした。

その上で鉄壁のブルペンにも目を向けた。

8月13日の広島戦(マツダ）で21年の西武・平良海馬に並ぶ39試合連続無失点をマークとプロ野球記録を樹立した石井大智の凄みを認めながら、今季終盤の僅差の場面でセットアッパーとして存在感を発揮している高卒6年目左腕、24歳シーズンの及川雅貴に関しても言及。何よりも「コントロールがいい こりゃ打てんよって」「インチキだよって思うぐらい、コントロールがいい」と抜群の制球力を称えた。

及川は今季ここまで49登板、6勝3敗、29ホールド1セーブ、防御率0.76、直近も14試合連続無失点記録を継続中と圧巻のパフォーマンスを見せている。

球の出所が見にくいフォームから150キロ超の球威ある剛速球、宝刀スライダーの制球も冴え、打者を封じ込めている。