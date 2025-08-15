±Ê¼é¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬ÄóÁÊ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼ÒÁÊ¾Ù¡ÖÈ½·è¡×¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá³Û6600Ëü±ß¤Î¤¦¤Á55Ëü±ßÇ§ÍÆ¡¢µ»öºï½ü¡¦¼Õºá¹¹ð¤Ï´þµÑ
2023Ç¯1·î¤Ë¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤È¤½¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë±Ê¼é½Å¿®»á¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤é¤òÁê¼ê¼è¤êÄóµ¯¤·¤¿Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÁÊ¾Ù¡£ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£2Ç¯5¥«·î¤ËµÚ¤ÖÁÊ¾Ù¤Î¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ÈÁèÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸ÉôÊÔ½¸Ä¹¡¡ÀõÅçÎ¼»Ò¡Ë
2Ç¯5¥«·î¤ËµÚ¤ÖÁÊ¾Ù¤Î¡ÖÈ½·è¤ÈÁèÅÀ¡×
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬ÀÁµá¤·¤¿4¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á3¹àÌÜ¤¬´þµÑ
¡¡2023Ç¯1 ·î24Æü¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡ÊµìÆüËÜÅÅ»º¡Ë¤ÈÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë±Ê¼é½Å¿®¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¤Î¡ÖÌò°÷¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¡×¤Ë¤è¤êÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤é¤òÁê¼ê¼è¤êÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é2Ç¯5¥«·î¤ò·Ð¤¿ËÜÇ¯6·î11Æü¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÇÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤ÎÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âè°ì¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·èÆâÍÆ¤ÈÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤é¤¬Â»³²Çå½þÅù¤È¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿Áí³Û6600Ëü±ß¡ÊµÚ¤ÓÍøÂ©¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉôÇ§ÍÆ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï55Ëü±ß¡ÊµÚ¤ÓÍøÂ©¡Ë¡£¸¶¹ð¤¬ÀÁµá¤·¤¿4¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á3¹àÌÜ¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
1¡¢¡ÚÀÁµá¡Û¸¶¹ð¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢Èï¹ð¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤é¤ÏÂ»³²¶â3300Ëü±ßµÚ¤ÓÇ¯3%¤ÎÍøÂ©¤ò»ÙÊ§¤¨¡£
¢ª¡ÚÈ½·è¡Û´þµÑ
2¡¢¡ÚÀÁµá¡Û¸¶¹ð±Ê¼é½Å¿®»á¤ËÂÐ¤·¡¢Èï¹ð¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤é¤ÏÂ»³²¶â3300Ëü±ßµÚ¤ÓÇ¯3%¤ÎÍøÂ©¤ò»ÙÊ§¤¨¡£
¢ª¡ÚÈ½·è¡Û55Ëü±ß¡Ê°Ö¼ÕÎÁ50Ëü±ß¤ÈÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ5Ëü±ß¡ËµÚ¤ÓÇ¯3%¤ÎÍøÂ©¤ò»ÙÊ§¤¨¡£
3¡¢¡ÚÀÁµá¡ÛÈï¹ð¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö2ËÜ¤òºï½ü¤»¤è¡£
¢ª¡ÚÈ½·è¡Û´þµÑ
¡öÂÐ¾Ýµ»ö¤Ï¡¢µ»ö¡¡§ÆÃ½¸¡ØµþÅÔ´ë¶È¤Î·ìÌ®¡Ù¤Î¡ô7¡ØÆüËÜÅÅ»º¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È´´ÉôÂçÎÌÎ®½Ð¡×´íµ¡¡¢Æü»º¡¦»°É©¾¦»ö¡¦¥·¥ã¡¼¥×½Ð¿È¼Ô¤Ë²Ã¤¨À¸¤¨È´¤¤â¡Ù¡¢µ»ö¢¡§ÆÃ½¸¡ØÆüËÜÅÅ»º¡¡±Ê¼éÄë¹ñ¤Î¼«²õ¡Ù¤Î¡ô3¡ØÆüËÜÅÅ»º±Ê¼é²ñÄ¹¤¬¡ÖÌò°÷¥¯¥Ó¡×ÍðÈ¯¡ª¶²ÉÝ¤Î¾º³Ê¹ß³Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¿Í»ö¤ÇÀ¸¤¨È´¤ÈèÊÀ¡Ù¤Î2ËÜ¡£
4¡¢¡ÚÀÁµá¡ÛÈ½·è³ÎÄê¤ÎÆü¤«¤é1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢Èï¹ð¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤ÏÌ¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ½µ´©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎºÇ½é¤Î¹¹ð¥Ú¡¼¥¸¤Ë¼Õºá¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤»¤è¡£
¢ª¡ÚÈ½·è¡Û´þµÑ
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢ÂçÈ¾¤¬¸¶¹ð¥Ë¥Ç¥Ã¥¯Â¦¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦±Ê¼é½Å¿®»á¤ËÀ¸¤¸¤¿¤½¤ÎÍ¾¤ÎÈñÍÑ¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤é¤ËÀ¸¤¸¤¿ÈñÍÑ¤Î400Ê¬¤Î397¢ª±Ê¼é½Å¿®»á¤ÎÉéÃ´
¡¦¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¸¤¿ÈñÍÑ¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤é¤ËÀ¸¤¸¤¿¤½¤ÎÍ¾¤ÎÈñÍÑ¢ª¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ÎÉéÃ´
¡¡¼¡¤Ë¡¢ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë