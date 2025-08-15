「日本ハム９−４ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）

完全復活の一発だ。初回、日本ハムが１点を先制してなお１死一塁。フランミル・レイエス外野手が外角高めの１４５キロの直球を弾丸ライナーで右越えに運ぶ２３号２ラン。

２夜連続の一発。３連敗した直前のソフトバンク戦では１２打数１安打だったが「気持ちを切り替えて、このカードに入りました」と明かした。

三回には激走も披露。２死一塁から左前打で出塁。石井の中前打で三塁まで走り、返球がそれるのを見て、巨体を揺らして生還。これには石井も「モーレ（レイエス）、ナイスラン」と称賛する走りだった。

新庄監督は「選手に聞いてあげて！」とコメントのみで引き揚げた。前夜の一発には「去年のような後半の活躍が目に浮かぶ」と話していた。予感的中の２夜連発だ。

この日は効率よく９安打９得点。五回には田宮の５号２ランなど３点を奪い、突き放した。田宮は「優勝するためには１戦１戦勝つしかない」と語気を強め、レイエスは「勝利に貢献できるバッティングを続けて、ホークスを追いかけます」とキッパリ。ソフトバンクが敗れその差は３。射程圏内だ。