わが子の出産を目前に、実父が突然死…「パパ目線」で綴る、壮絶な一日【ママリ】

8歳の長男と6歳の長女のパパである、makoshさん。長男の立ち会い出産は、想像以上に過酷でした…。合計21時間にも及ぶ妻の陣痛中、makoshさんもけん命に「いきみ逃し」をサポート。さらに、その前日、自分の父親が亡くなったと知らされます…。パパ目線で描かれた、立ち合い出産の体験談。makosh(@makosh.4)さんが描く、『ハードな立ち会い出産』をダイジェスト版でごらんください。

「筋トレよりキツイ」妻のサポート

待望の第一子との対面を間近に控えている、makoshさん夫婦。makoshさんは、妻の「いきみ逃し」を全力でサポートします。普段から筋トレに励んでいるmakoshさんですら、「キツイ」と思うほど…。



そして、makoshさんはこのとき、体調が万全ではなかったそうです…。それは、前日、突然知らされたできごとが関係していました。

誰よりも楽しみにしていたのに…

突如、届いた父の訃報…。あまりにも急なことだったようです。makoshさんの父は、誰よりも孫の誕生を楽しみにしていました。

メンタルボロボロ…それでも出産は待ったなし！

心身ともに絶不調だったmakoshさん。ですが、陣痛は待ったなしです。



その後、なんと陣痛は21時間も続いたそうです。陣痛に耐えた妻はもちろんのこと、makoshさんも妻のサポートを全力で頑張りましたね。まさに、夫婦で乗り切った長男の誕生…。よろこびもひとしおだったことでしょうね。



パパ目線で描かれた出産現場。これからパパ・ママになる方はもちろん、すでに出産を経験した夫婦にとっても、共感ポイントが満載の作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）