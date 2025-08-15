磯山さやか デビュー25周年写真集の豪華版を発売！5大付録付きでファン垂涎の一冊に【画像】
バラエティ番組などで活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか（41）が、10 月22日（水）発売のデビュー25周年写真集に続き、12月5日（金）に、5つの付録がついた豪華版を講談社より発売する。
オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、現在の美しさを写真に収めた「磯山さやかデビュー25周年写真集」。
デビュー25周年だからこそ実現した、ファン垂涎の永久保存版だ。
【豪華版プレミアム5大付録】
・アクリルフィギュアスタンド
・グラビアヒストリーPHOTO BOOK
・磯山さやかとロケ地オーストアリア・ケアンズを巡る
「オーディオコメンタリー」
・25周年写真集豪華版ver.カバー
・サイン入りフォトカード
【プロフィール】
磯山さやか(いそやま・さやか)。1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。