巨人・山崎伊織投手（２６）が首位の勢いを止める。自己最多タイの１０勝目を狙い、１５日の阪神戦（東京Ｄ）に先発。１４日はＧ球場で最終調整し「常に１アウトでも（多く）投げようと思っている。相手よりは、まずは自分。しっかりと準備してやることをやっていきたい」と闘志を燃やした。

３年連続の２ケタ勝利がかかるが、欲は封印して仕事に徹する。「去年も一昨年も（１０勝）できているので今年もできるようにしたいと思いますけど、ついてくるものだと思うので勝ちは。しっかりと試合を壊さないように、先発として役割を」と使命感を口にした。

今季は１８先発で９勝３敗、防御率１・４９と安定感抜群。対阪神も３試合で１勝０敗、防御率１・５０と苦にしていない。シーズン終盤になるにつれて相手の対策、対応力も向上してきているが「試合の中で順応していくことが１年間やる中では大事だと思う」と堂々だ。

１６日は２軍再調整から戻ってきた井上が先発予定。「勝ったらいい流れでいける。全力で頑張りたい」。１２差で追う虎を退治し、勝ってバトンをつなぐ。（堀内 啓太）