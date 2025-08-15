ＡＫＢ４８のレジェンドＯＧ・小嶋陽菜が１４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演。成功した経営者としての哲学を明かした。

今や社員１００人を超えるアパレル企業の社長として自ら商品のプロデュースにも登場。ポップアップイベントを開催すれば１週間で１億円を売り上げ、ＳＮＳの総フォロワー数１０００万人を超えるインフルエンサー兼企業経営者となっている小嶋は、部下と接する時に気をつけている点について「社員とは言え、私は元ＡＫＢって見えてるかもじゃないですか。一緒にいる時も週５とか出社してても、そういうのがあると思うから、なるべくニコニコしてようと思ってます」と吐露。

「話しかけやすかったりするように、いつも口角を上げるようにしてます」と続けると「優しい表情をする時もあれば、ちょっと、かましてみようかなと思う時もあります。バランスは取りますね。しっかり有言実行したり、しっかり数字で結果を出すとか。めちゃくちゃ難しいんですけど、自分が正解を出せるように頑張るっていうのをベースにしてます」と経営者の顔になって言い切った。

「かますって、どういうふうに？」と聞かれると「サングラスをして出社したり」と答えて爆笑を誘っていた。