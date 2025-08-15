阪神の及川雅貴投手（２４）が１４日、甲子園球場で母校・横浜高の２回戦・綾羽戦を観戦した。今春センバツ以来で、夏の甲子園はプロ入り後初観戦。「つい真剣に見ちゃうな」と後輩たちの熱いプレーに温かい視線を送った。

前夜は広島で試合を行い、この日は東京への移動だったが「見に行きたかった」と足を運んだ。後輩たちは見事に逆転勝ち。「いい試合を見られたので良かったですね」と勝利に笑顔。「高校球児のいいところは、やっぱり１試合にかける思いが伝わってくる」。大粒の汗をかきながらの全力プレーに、気づかされたこともあった。

プロ野球はリーグ戦で、負けて終わりの世界ではない。ただ、シーズンも終盤。ここからは一戦必勝だ。自身も１４試合連続無失点中。「みんな優勝を目指してやっている。一試合一試合の勝利に貢献していけたら」。後輩たちのように、目の前の試合で全力投球を続けていきたい。

横浜高は春夏連覇の偉業に挑戦している。「チャレンジできる状況にいるのがすごいこと。やってきたことを信じて、自信を持って頑張ってくれたら」。先輩も負けじと、２年ぶりの優勝へ突っ走る。