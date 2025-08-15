「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）

今大会最年長の老将は“野々村節”を貫き、聖地を後にした。開星・野々村直通監督（７３）は先制点を奪うなど勝機を見いだすも強豪・仙台育英相手に敗戦。それでも「あっぱれですね」と健闘した教え子をたたえた。

去り際には不適切事案で２回戦を辞退した広陵の問題に持論を展開。自チームを例に挙げ「うちは上級生、下級生はないし、礼儀だけはするけどみんな平等。下手くそをばかにするとか絶対にやっちゃいけない。人間性ですよ。それを実現してくれたチーム」とナインを誇った。

問題の一つとなったＳＮＳでの誹謗（ひぼう）中傷にも言及。「陰からものをいうのはひきょう。名を名乗れ！『我こそは出雲の国の野々村であるぞ。いざ尋常に』と。本当に批判するなら出てこい」。匿名を盾に非難を浴びせる人々にも強くもの申した。

７３歳ながらも歯に衣（きぬ）着せぬ物言いは衰えず、指揮官としてさらなる成長を求める。２３年に須江航監督（４２）が島根県で講師を務めた講習会ではノートを大量にめくってびっしりメモしていたという。その貪欲な姿勢に「本当にすごい量。何枚書いてんだってくらい」と年下の名将も敬意を表した。

「応援してもらえるいい学生を作ろう」とこれからも監督として野球に携わることを明言した野々村監督。再び聖地に帰還し、“野々村節”でまた多くの高校野球ファンをうならせる。