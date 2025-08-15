「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）

横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）を５−１で撃破して今春センバツＶから甲子園８連勝とした。

今大会最多３万５０００人のどよめきが反撃の合図だった。横浜は０−１の四回から織田翔希投手（２年）がマウンドへ。その初球に、自己最速タイ１５２キロを投じた。

「悪い流れになっていた。（村田）監督さんに『だから織田が投げろ』と言われて、『流れを変えるために投げろ』という意味だと思いました」

球速は「意識していない」ものの、１球で聖地の雰囲気を変えた。同校が春夏連覇を果たした９８年に松坂大輔が記録した１５１キロを超え、夏の２年生投手では史上３位の数字。打者の綾羽・川端一透内野手（３年）は「対策していましたが、見えなかった」と驚愕（きょうがく）し、右腕自身も「本当に指のかかりが良かった」と納得顔だ。

聖地初完封を飾った８日の１回戦後には、「思っている軌道で投げられていない」と感じていたキャッチボールをイメージ通りに投げられるよう修正。「真っすぐの走りが良かった」と力強い球を主体に５回２／３を無失点に封じた。五回の打席では中前へ同点適時打。投打で勝利をけん引した。

夏の１７歳は、マウンド上で表情豊かだ。神奈川大会前に対面した松坂氏から「視野を広く持って」と言葉をもらい、実践。三塁の為永皓内野手（３年）が「内野の方を見て声をかけてくれたり、笑顔で投げているので、自分たちもしっかり守ろうと思える」と話すなど先輩たちも変化を感じ取る。指揮官も「強くなりました」と称賛。怪物右腕は頼もしさを増し続ける。

◆織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日生まれ、１７歳。福岡県北九州市出身。１８５センチ、７６キロ。右投げ右打ち。足立小１年から足立クラブで野球を始め、足立中では軟式野球部に所属。横浜では１年春からベンチ入り。憧れの投手は松坂大輔。