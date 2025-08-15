「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）

２回戦３試合が行われ、仙台育英（宮城）が開星（島根）を６−２で下して３回戦に進出した。１年生同士で二遊間コンビを形成する遊撃手・砂涼人内野手と二塁手・有本豪琉内野手が聖地がどよめく驚きの併殺プレーを披露し、ＰＬ学園と並んで史上５位となる夏４８勝目を挙げた。横浜（神奈川）は綾羽（滋賀）を５−１で撃破して今春センバツＶから甲子園８連勝とした。沖縄尚学は鳴門（徳島）を３−０で下した。

美しき併殺プレーに聖地がどよめいた。仙台育英が１点リードの五回無死一塁。開星の１番・小村の二遊間を抜けそうな鋭い当たりを、二塁手・有本が逆シングルで好捕した。遊撃手・砂の「二つ！」の送球指示に反応して、すぐさまグラブトス。受け取った砂も流れるような一塁転送で併殺を完成させ、相手の反撃を断った。

かつて中日の二遊間で鉄壁を誇った井端弘和−荒木雅博のアライバコンビのような“プロ級”の美守。これで勢いは完全に仙台育英だ。直後の攻撃では相手の暴投で１点を加え、六回には適時打２本。“アリスナ”コンビが守備から作った流れをものにし、ＰＬ学園に並ぶ歴代５位の夏通算４８勝目を手にした。

砂は攻守にセンス抜群でＵ１５日本代表だった逸材。一方で３年前の全国制覇に憧れて、兵庫県から仙台に来た有本は“打撃の人”だ。二塁守備ならば、途中出場した３年生の中岡が上。須江航監督（４２）は「（有本は）打線の起爆剤。そういう選手が守備で貢献するのは甲子園らしい」と聖地の力を実感していた。

実力を認めるライバルがいるからこそ、成長できる。「３年生になれば砂を超えるぐらいの守備力をつけたい」と有本は意識する。だが、グラウンドの外ではバチバチとした関係ではなく、一人の友人。寮では野球の話を一切せず、苦手な勉強を教え合う仲良しコンビだ。

大舞台で見せた急成長を須江監督は漫画に例えた。「『ドラゴンボール』の精神と時の部屋じゃないけど、１日で１年分の修業ができる。（甲子園は）まさに、そういうところ」。悟空とベジータのように、互いを高め合って頂点を目指す。

◆有本 豪琉（ありもと・たける）２０１０年１月８日生まれ、１５歳。兵庫県たつの市出身。１７５センチ、６９キロ。右投げ右打ち。内野手。小学生時代に飾磨野球クラブで野球を始め、６年時には阪神ジュニアに選出。龍野東中時代は兵庫夢前ヤングでプレーし、２年時の２３年にタイガースカップで優勝。仙台育英では１年春の東北大会からベンチ入り。好きな言葉は「努力に勝る天才なし」。

◆砂 涼人（すな・りょうと）２００９年５月２１日生まれ、１６歳。岩手県出身。１７７センチ、８０キロ。右投げ右打ち。内野手。小学１年時に洋野ベースボールクラブで野球を始め、６年時には楽天ジュニアに選出。大野中時代は洋野シニアでプレーし、３年時の２４年にＵ−１５Ｗ杯日本代表に選出され、初優勝に貢献した。仙台育英では１年春からベンチ入り。好きな言葉は「凡事徹底」。