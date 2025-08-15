宝塚歌劇団雪組トップスター朝美絢主演のミュージカル「パリのアメリカ人」が１４日、名古屋・御園座で開幕した。

ミュージカル映画「巴里のアメリカ人」（１９５１年）を元に、２０１４年にパリでミュージカル化された。第二次世界大戦終戦直後のパリを舞台に、画家を目指すアメリカ軍人と芸術家仲間の友情と、バレリーナのリズとの恋模様を描いている。

終演後のあいさつで透真かずき副組長から「名画伯・朝美絢」と紹介された朝美は、「悪意を感じますが大丈夫ですか（笑）。名画伯・朝美絢です」と自己紹介すると、会場からも大きな笑いが起こった。

「歌って踊って芝居して、沢山のエンターテインメントが詰め込まれた『パリのアメリカ人』を宝塚バージョンとしてお届け出来ることをうれしく幸せに思います」と笑顔を見せた。「戦後の不安が立ちこめるなか、恋に敗れても、夢にまっすぐに情熱を絶やさず生き抜いたキャラクターたちに励まされてお稽古してきました」と振り返った。

本作は映画同様、ガーシュイン兄弟の曲が、ふんだんに使用されている。「情感たっぷり、そして繊細に作られたメロディーを改めて感じています」と耳なじみのある曲だけに、会場も盛り上がった。

さらに「名古屋めしはうなぎ、きしめん、手羽先など美味しい物が多いので、情熱を持って食べ尽くしたい！」と宣言。「すでに鰻は２食、食べました」と熱い名古屋の夏を乗り越えるべく、体調管理もバッチリなことを明かしていた。

公演は９月８日まで。